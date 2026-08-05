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[VIDEO] Sacombank cắt giảm gần 3.740 nhân sự trong nửa đầu năm

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[VIDEO] Sacombank cắt giảm gần 3.740 nhân sự trong nửa đầu năm

Sacombank giảm gần 3.740 nhân viên trong nửa đầu năm, nâng cao thu nhập bình quân và duy trì ổn định hoạt động ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#giảm nhân sự tại Sacombank trong nửa đầu năm #tăng thu nhập bình quân nhân viên #ảnh hưởng của cắt giảm lao động #tổng số lao động giảm còn 13.078 người #ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Sacombank

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