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[VIDEO] Green SM lần đầu lộ doanh thu 16.000 tỷ, bỏ xa Vinasun và Grab

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[VIDEO] Green SM lần đầu lộ doanh thu 16.000 tỷ, bỏ xa Vinasun và Grab

Green SM đạt hơn 16.000 tỷ đồng doanh thu năm ngoái, chiếm hơn nửa thị phần taxi công nghệ, vượt xa Vinasun và Grab.

Minh Quân - Hà Anh
#doanh thu lớn của Green SM trong ngành taxi công nghệ #tăng trưởng thị phần taxi công nghệ #so sánh Green SM với Vinasun và Grab #tăng trưởng doanh thu năm 2022 #thị phần taxi công nghệ tại Việt Nam

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