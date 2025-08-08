[INFOGRAPHIC] KINGTECH KY-925: Spa di động cho đôi mắt bận rộn

KINGTECH KY-925 là “trợ thủ thư giãn” đáng tin cậy, một thiết bị nhỏ gọn nhưng mang lại cảm giác như đang ở spa ngay tại bàn làm việc hoặc phòng ngủ của bạn.
iPhone 17 Air được cho là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,5mm, đánh dấu sự tái định hình của Apple về mặt thẩm mỹ.
Nhật Bản đang khiến thế giới ngỡ ngàng với công nghệ sàn áp điện: biến từng bước đi của người dân thành điện năng, mở ra kỷ nguyên mới cho thành phố thông minh.
Google vừa công bố đầu tư 1 tỷ USD trong ba năm để hỗ trợ đào tạo AI tại các trường đại học Mỹ, mở rộng tiếp cận công nghệ cho sinh viên.
Một lỗ hổng nghiêm trọng trong Google Gemini vừa bị phát hiện, cho phép kẻ tấn công điều khiển nhà thông minh của nạn nhân chỉ qua một lời mời họp.
Với 40 triệu người dùng mỗi tháng, Traveloka chấp nhận mạo hiểm tài chính, mở rộng khắp Đông Nam Á, kể cả khi đối mặt nguy cơ vỡ nợ và cạnh tranh khốc liệt.
Vượt qua mọi cấp độ của thang Kardashev, loài người ở cấp 7 sẽ tạo ra vũ trụ mới, thao túng thời gian, nhưng có còn giữ được bản chất con người?
Nếu đã "lên" iOS 26 beta 5, hãy bật ngay tính năng này để loại bỏ sự phiền hà bởi các cuộc gọi rác.
OpenAI cho biết họ đã phát hành hai mô hình ngôn ngữ trọng lượng mở vượt trội về khả năng suy luận nâng cao và được tối ưu hóa để chạy trên máy tính xách tay.
Máy rửa chén DFS 650ZB-TSEA của Teka gây chú ý với công nghệ UV diệt khuẩn, sấy khí nóng, cảm biến độ bẩn và vận hành êm ái cho 15 bộ đồ ăn.
Tạm biệt bóng bán dẫn phức tạp, vật liệu “tất cả trong một“ được điều khiển bằng ánh sáng sắp ra đời.
Trend mới trong cộng đồng VALORANT đang khiến dân tình xôn xao, đặc biệt khi hot girl Khuê Ngọc góp mặt với màn khoe profile và visual đỉnh cao.
Bị DeepSeek vượt mặt, Meta phát động chiến dịch cướp nhân tài AI lớn nhất lịch sử, chi hàng chục tỷ USD để giành lại lợi thế trước các đối thủ.
Chỉ với clip “flex đồ công nghệ” ngắn gọn và caption cực khéo, nữ streamer Hà Phương Boo đã chiếm trọn spotlight mạng xã hội trong chưa đầy 1 ngày.
Cuộc chiến pháp lý rúng động ngành du lịch: hơn 10.000 khách sạn kiện Booking.com vì chính sách “giá tốt nhất” bị cho là bất công và vi phạm cạnh tranh.
Một loại mã độc mới đang lợi dụng tính năng trợ năng trên Android để âm thầm chiếm quyền thiết bị và đánh cắp dữ liệu cá nhân mà người dùng không hề hay biết.
Ra mắt cùng dòng gập mới của Samsung, Galaxy Z Flip 7 FE lại bị lu mờ hoàn toàn bởi người tiền nhiệm Galaxy Z Flip 6 dù có mức giá dễ tiếp cận hơn.
Galaxy Watch 7 bị "bỏ rơi" dù phần cứng y hệt Watch 8, khiến người dùng Samsung hoang mang và càng thêm ngưỡng mộ chính sách hỗ trợ dài hạn của Apple.
Deadly Dudes là cú bắt tay hoàn hảo giữa hành động, chiến thuật, hài hước và hoài cổ, là tựa game sinh tồn mà bạn không thể bỏ lỡ mùa hè này.
Trung Quốc cho robot Xueba 01 học tiến sĩ ngành Kịch - Điện ảnh tại Thượng Hải. Nếu không tốt nghiệp, robot sẽ bị… đưa vào bảo tàng để trưng bày.
Giả danh cán bộ y tế, các đối tượng gọi điện thông báo kết quả hiến máu “bất thường”, sau đó yêu cầu cung cấp CCCD, tài khoản VNeID và kết bạn Zalo để ...