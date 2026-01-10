Check-in giữa trời tuyết, Louis Phạm khoe dáng tình tứ bên bạn trai

Hà Nội

Mới đây, Louis Phạm đã gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh check-in cực chất giữa trời tuyết trắng, đặc biệt là sự xuất hiện đầy tình tứ của bạn trai Việt kiều.

Trầm Phương
Gia nhập đường đua check-in với tuyết, Louis Phạm vừa đăng tải loạt ảnh mới thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Louis Phạm khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng với mái tóc vàng bạch kim nổi bật - thương hiệu cá nhân của cô nàng. Chọn cho mình trang phục vừa ấm áp vừa sành điệu, cô diện áo cổ lọ trắng tinh khôi kết hợp cùng áo khoác lông xám sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn thú vị nhất trong outfit chính là đôi boots lông "khổng lồ" cực kỳ trendy, giúp cô nàng vừa giữ ấm hiệu quả, vừa tạo nên vẻ ngoài phá cách, đậm chất thể thao nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, Louis Phạm cũng công khai khoe những khoảnh khắc "tình bể bình" bên cạnh bạn trai của mình - Paul Lê. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc tại một khu trượt tuyết. Từ cái nhìn âu yếm, nắm tay chạy trên tuyết cho đến khoảnh khắc bạn trai nhấc bổng cô nàng lên, tất cả đều toát lên sự hạnh phúc và chiều chuộng. (Ảnh: IGNV)
Diện cả set đồ đen ấm áp, Paul Lê có sự đồng điệu với bạn gái về phong cách thời trang năng động, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Sau những ồn ào đời tư trong thời gian qua, có vẻ như Louis Phạm đang chọn cách tận hưởng cuộc sống và tập trung vào những giá trị tích cực. (Ảnh: IGNV)
Việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch, check-in sang chảnh và cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai cho thấy cô đang có khoảng thời gian bình yên và vui vẻ tại nước ngoài. (Ảnh: IGNV)
Louis Phạm từng là vận động viên thể dục dụng cụ với bảng thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ ở tuổi 20, Như Phương rẽ hướng sang làm TikToker và nhanh chóng trở thành một trong những KOL có sức ảnh hưởng lớn nhưng cũng đi kèm không ít ồn ào. (Ảnh: IGNV)
Về chuyện tình cảm, Louis Phạm từng có khoảng thời gian "đường ai nấy đi" với bạn trai hiện tại do những khó khăn khi yêu xa. (Ảnh: IGNV)
