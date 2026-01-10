Hà Nội

Giải trí

Hot face sao Việt: Thuý Ngân xinh đẹp, nõn nà với váy ngắn ôm sát

Thuý Ngân xinh đẹp, nõn nà với váy ngắn ôm sát. Bảo Ngọc được vinh danh 'Công dân trẻ xuất sắc TP HCM' năm 2025. 

Tin tức sao Việt 10/1: Diễn viên Thuý Ngân xinh đẹp, nõn nà với váy ngắn ôm sát tại một bữa tiệc. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Tin tức sao Việt 10/1: Diễn viên Thuý Ngân xinh đẹp, nõn nà với váy ngắn ôm sát tại một bữa tiệc. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được vinh danh 'Công dân trẻ xuất sắc TP HCM' năm 2025. Ảnh: FB Miss World
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được vinh danh 'Công dân trẻ xuất sắc TP HCM' năm 2025. Ảnh: FB Miss World
Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ hình ảnh ba thế hệ trong gia đình. Ảnh: FB Hồng Vân
Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ hình ảnh ba thế hệ trong gia đình. Ảnh: FB Hồng Vân
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiếm hoi đi sự kiện sau đám cưới với thiếu gia Viết Vương. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiếm hoi đi sự kiện sau đám cưới với thiếu gia Viết Vương. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà
Hoa hậu Hương Giang chơi pickleball cùng vận động viên cầu lông Lý Hoàng Nam. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Hoa hậu Hương Giang chơi pickleball cùng vận động viên cầu lông Lý Hoàng Nam. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Gia đình Hà Kiều Anh chụp ảnh dưới tuyết trắng ở Nhật Bản. Ảnh: FB Ha Kieu Anh
Gia đình Hà Kiều Anh chụp ảnh dưới tuyết trắng ở Nhật Bản. Ảnh: FB Ha Kieu Anh
Diễn viên Tiến Luật đăng ảnh với bà xã Thu Trang, nhắc cô chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp kỷ niệm đám cưới của họ. Ảnh: FB Tiến Luật
Diễn viên Tiến Luật đăng ảnh với bà xã Thu Trang, nhắc cô chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp kỷ niệm đám cưới của họ. Ảnh: FB Tiến Luật
Hoa hậu Kỳ Duyên chụp ảnh với bó hoa hồng 'siêu to khổng lồ'. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Hoa hậu Kỳ Duyên chụp ảnh với bó hoa hồng 'siêu to khổng lồ'. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
