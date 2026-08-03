Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý kho xưởng trái phép ở Thanh Liệt

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt.

Hàng loạt nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Theo đó, ngày 28/7, báo chí đăng tải thông tin "Ma trận nhà xưởng quây tôn trên đất nông nghiệp cạnh hiện trường vụ cháy Triều Khúc", phản ánh tại thôn Triều Khúc có hàng trăm nhà xưởng, kho bãi quây tôn san sát nghi xây dựng trên đất nông nghiệp.Những nhà xưởng này chứa vật liệu dễ cháy, lối vào nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản nếu xảy ra sự cố.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Thanh Liệt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10/8.

Cơ sở sản xuất bị cắt điện, chuyển đi nơi khác.

Trước đó, vào cuối tháng 3 và cuối tháng 7/2026, trên địa bàn phường Thanh Liệt đã xảy ra hai vụ cháy nhà xưởng với quy mô lớn. Trong đó, một vụ cháy đã làm một người tử vong. Đáng chú ý, hiện trường hai vụ cháy này cách nhau không xa.

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