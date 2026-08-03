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Xã hội

Cao Bằng xảy ra động đất từ 3.2 đến 3.6 độ richter

Trong vòng 5 ngày, khu vực các xã Bảo Lạc và Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng) ghi nhận 3 trận động đất có độ lớn từ 3.2 đến 3.6, độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Khánh Hoài

Chiều 3/8, thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), cho biết lúc 15h19 cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,2 độ richter và độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8 km, xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.929 độ vĩ Bắc - 105.683 độ kinh Đông khu vực xã Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng). Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0.

Đây là hiện tượng dư chấn thứ ba xuất hiện tại khu vực Cao Bằng trong vòng 5 ngày qua.

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Bản đồ chấn tâm động đất. (Nguồn: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần).

Trước đó, lúc 9h44 ngày 30/7 một trận động đất cường độ 3,6 độ richter đã xảy ra tại xã Bảo Lạc. Tiếp đó, lúc 20h51 ngày 1/8, một trận động đất khác mạnh 3,2 độ đã xảy ra tại xã Hưng Đạo, vị trí cách tâm chấn ngày 30/7 khoảng 25 km. Sự cố chiều 3/8 vừa qua có vị trí cách tâm chấn của trận động đất ngày 1/8 khoảng 23 km.

Các chuyên gia Viện Các Khoa học Trái đất khuyến cáo, khi xảy ra động đất, nếu đang ở trong nhà, người dân cần thực hiện nguyên tắc "Cúi thấp - Che chắn - Bám chắc", tránh xa các đồ vật có nguy cơ rơi đổ. Nếu ở ngoài trời, cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực trống, tránh xa nhà cao tầng, cột điện và cây lớn. Trường hợp đang điều khiển phương tiện, cần giảm tốc độ, dừng xe tại vị trí an toàn, tránh cầu, hầm và đường dây điện.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước lũ. Nguồn: CA Lào Cai.

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