Lâm Đồng: Dồn lực tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho hai dự án cao tốc trọng điểm

Tính đến đầu tháng 8, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn tại hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương đang ghi nhận sự chênh lệch rõ rệt giữa các phân đoạn. Để bảo đảm mục tiêu đưa toàn bộ hai tuyến giao thông trọng điểm này vào khai thác trong quý IV/2027, tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút triển khai các giải pháp tháo gỡ nút thắt về giá đền bù và hạ tầng tái định cư.

Thống kê chi tiết tại cuộc họp làm việc sáng 03/8 do Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng chủ trì cho thấy, dự án cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 66 km. Toàn tuyến cần thu hồi 401,97 ha đất liên quan đến 958 trường hợp. Đến ngày 02/8, các địa phương đã chi trả gần 600 tỷ đồng tiền đền bù cho 495/827 trường hợp nằm trong phương án phê duyệt (đạt tỷ lệ 57,6%), qua đó bàn giao cho nhà đầu tư hơn 120 ha mặt bằng, tương ứng khoảng 30% tổng diện tích. Về nguồn vốn, lũy kế từ năm 2025 đến nay dự án được phân bổ hơn 3.131 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 1.211 tỷ đồng (đạt 37,66%). Riêng trong năm 2026, dự án được giao hơn 2.432 tỷ đồng, hiện giải ngân được hơn 599 tỷ đồng, đạt 24,63% kế hoạch.

Ở phân đoạn tiếp theo, dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng, chiều dài khoảng 73,62 km, đòi hỏi diện tích bồi thường 621,13 ha với 2.538 trường hợp ảnh hưởng. Công tác thu hồi đất tại dự án này đạt tiến độ khả quan hơn khi đã phê duyệt phương án cho 2.451 hộ (đạt 97%), hiện còn khoảng 351 hộ cần tiếp tục hoàn tất thủ tục. Tổng kinh phí bồi thường đã chi trả đạt hơn 2.458 tỷ đồng (đạt 83,35%), giúp nhà đầu tư tiếp nhận hơn 471 ha mặt bằng sạch, tương đương 75,88% diện tích toàn tuyến. Về kế hoạch vốn, lũy kế từ năm 2025 đến nay dự án giải ngân được hơn 3.178 tỷ đồng trên tổng số hơn 4.000 tỷ đồng được bố trí (đạt 79%). Tính riêng năm 2026, dự án đã giải ngân hơn 413 tỷ đồng trong tổng vốn hơn 1.171 tỷ đồng, đạt 33,9%.

Chênh lệch giá bồi thường và tiến độ tái định cư chậm đang là rào cản lớn trong việc triển khai hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Mặc dù khối lượng đền bù đạt được tương đối lớn, đánh giá từ UBND tỉnh và các đơn vị chuyên môn cho thấy tiến độ tổng thể vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Phần diện tích mặt bằng bàn giao còn bị xé lẻ, chưa tạo thành các đoạn tuyến liên tục để tổ chức thi công đồng bộ. Ngoài ra, tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các khu tái định cư còn chậm.

Chỉ ra nguyên nhân của bất cập này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cho biết việc phê duyệt bảng giá bồi thường diễn ra ở hai thời điểm khác nhau đã tạo ra sự chênh lệch về giá. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hạ tầng tái định cư chưa được thực hiện đồng bộ trước đó để làm căn cứ áp giá bồi thường, làm ảnh hưởng gián tiếp đến tiến độ chung. Phía nhà đầu tư cũng gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thu xếp nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng khẳng định đây là hai dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong việc hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối vùng. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các vị trí đã hình thành mũi thi công.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, các cơ quan chức năng phải chủ động xử lý ngay; các vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp phương án cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư nhằm sớm ổn định chỗ ở cho người dân. Trường hợp các hộ dân đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục bồi thường nhưng vẫn cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.