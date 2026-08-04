Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khám phá loại protein giúp cơ bắp phục hồi sau chấn thương

Loại protein này giữ cho các tế bào gốc cơ sẵn sàng sửa chữa vết thương. Nếu không có nó, cơ bắp bị tổn thương sẽ biến thành mỡ và mô sẹo. 

Tuệ Minh

Nghiên cứu của Trường Y khoa Perelman tại Đại học Pennsylvania phát hiện ra rằng trong các tế bào gốc cơ bắp, protein TRF2 giúp bảo tồn các hướng dẫn di truyền xác định các tế bào và cho phép chúng tái tạo cơ bắp sau khi bị tổn thương.

GS.TS Foteini Mourkioti, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình tại Penn Medicine cho biết: "Trong nhiều năm, TRF2 đã được xem như là một protein có công việc chính là bảo vệ các đầu của nhiễm sắc thể khỏi bị hư hại. Nhưng hơn thế nữa, TRF2 dường như là chìa khóa để tái tạo cơ bắp trong suốt cuộc đời".

human-muscle-fibers-pain-healing.jpg
Một bó cơ bị mất do tổn thương làm sao tái tạo lại thay vì mỡ hay một vết sẹo?

Khi mô bị tổn thương, các tế bào gốc cơ bắp bắt đầu hoạt động, nhân lên, xây dựng lại khu vực bị tổn thương và tạo ra các tế bào gốc thay thế.

Các thí nghiệm cho thấy mức TRF2 thay đổi theo theo các giai đoạn khác nhau. Lượng protein tăng và giảm khi các tế bào thay đổi giữa nghỉ ngơi, sửa chữa mô và tự làm mới, cho thấy TRF2 giúp tổ chức quá trình tái tạo.

Để xác định điều gì xảy ra khi không có protein, các nhà nghiên cứu đã loại bỏ TRF2 khỏi tế bào gốc cơ ở chuột thí nghiệm. Các cơ bắp của động vật ban đầu trông bình thường, nhưng nguồn cung cấp tế bào gốc cơ bắp của chúng dần dần giảm.

Các tế bào không chết, thay vào đó, chúng mất đi các đặc tính cho phép chúng hoạt động như các tế bào gốc cơ. Sự mất đi đặc tính này có hậu quả nghiêm trọng sau chấn thương. Thay vì xây dựng lại cơ bắp khỏe mạnh, các khu vực bị tổn thương tích tụ mô mỡ và sẹo.

41536-2020-94-fig1-html.png
Protein TRF2 chịu trách nhiệm đánh thức các tế bào gốc cơ để chúng tái tạo bù đắp vào bị trí tổn thương.

"Điều này hoàn toàn thay đổi cách chúng ta nghĩ về vai trò của TRF2 trong các tế bào này", GS Mourkioti nói.

Nhóm nghiên cứu cũng đã kiểm tra TRF2 trong mô hình chuột mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne. Khi protein được loại bỏ khỏi tế bào gốc cơ, bệnh tiến triển nhanh hơn nhiều. Sự suy giảm cơ bắp trở nên nghiêm trọng hơn, và những con chuột có tuổi thọ ngắn hơn.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy TRF2 không chỉ hoạt động ở các đầu nhiễm sắc thể, nó cũng gắn vào các vùng điều hòa trong bộ gen kiểm soát các gen cần thiết để bảo tồn đặc tính tế bào gốc cơ.

Nhiều vùng trong số những vùng gen này chứa các cấu tạo DNA thứ cấp được gọi là G-quadruplexes, cũng đang được nghiên cứu như là mục tiêu tiềm năng cho các liệu pháp điều trị ung thư.

"Chúng tôi thấy rằng TRF2 hoạt động thông qua các cấu trúc DNA thứ cấp này để bảo tồn danh tính của các tế bào gốc cơ và giữ cho chúng có khả năng sửa chữa cơ bị tổn thương", GS Mourkioti nói.

Xác định cách các tế bào gốc cơ sử dụng TRF2 khác với các tế bào trong các mô khác có thể giúp các nhà nghiên cứu kích thích sửa chữa mô mà không làm tăng nguy cơ ung thư.

GS Mourkioti và các đồng nghiệp hiện đang nghiên cứu việc sử dụng TRF2 để điều trị cho chứng loạn dưỡng cơ. Họ cũng hy vọng nó sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về sinh học ung thư trong các mô dễ bị tổn thương hơn với căn bệnh này.

Báo động tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở người Việt.
Nature/MoL/ PubMED
#Vai trò của protein TRF2 trong tái tạo cơ bắp #Cơ chế bảo vệ DNA và danh tính tế bào gốc #Ảnh hưởng của TRF2 đối với loạn dưỡng cơ Duchenne #Mối liên hệ giữa sinh học tế bào gốc và ung thư #Tiềm năng nghiên cứu điều trị mới dựa trên TRF2

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện các protein độc hại 'tiền trạm' cho bệnh Alzheimer

Các cụm protein độc hại này có kích thước rất nhỏ, xuất hiện từ nhiều năm trước khi các triệu chứng Alzheimer bộc lộ, âm thầm hủy hoại ty thể tế bào thần kinh.

Tạp chí Alzheimer & Sa sút trí tuệ vừa công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy các những cụm protein độc hại có kết quả rất nhỏ được gọi là oligomer amyloid-beta hòa tan có thể là thủ phạm chính gây ra căn bệnh.

Kết quả này đạt được từ một nghiên cứu quốc tế do Trường Y Icahn thuộc Đại học Mount Sinai (Mỹ) chủ trì, với sự tham gia của các nhà khoa học từ Đại học Bar-Ilan và Canada.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát minh loại gel có thể tái tạo men răng

Các nhà khoa học tại Trường Dược và Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường thuộc Đại học Nottingham (Anh) đã tạo ra loại gel có khả năng tái tạo men răng.

Tổn thương men răng là một trong những nguyên nhân chính gây sâu răng và các bệnh răng miệng khác, ảnh hưởng đến gần 50% dân số toàn cầu. Sức khỏe răng miệng kém cũng có liên quan đến các vấn đề sức khỏe tổng thể, bao gồm tiểu đường và bệnh tim mạch.

men-rang.jpg
Men răng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng nhưng cơ thể không tự tái tạo khi bị mất.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Nhật Bản phát triển vitamin K siêu mạnh giúp tái tạo các tế bào thần kinh

Các nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra vitamin K được tăng cường hiệu quả, có thể giúp não bộ tái tạo các tế bào thần kinh đã mất.

Mới đây, các nhà khoa học ở Nhật Bản thông báo đã tạo ra các hợp chất mới mạnh mẽ dựa trên vitamin K có thể giúp não bộ tái tạo các tế bào thần kinh đã mất - một bước đột phá có thể thay đổi cách điều trị các bệnh như Alzheimer và Parkinson trong tương lai. Bằng cách kết hợp vitamin K với các thành phần liên quan đến vitamin A, nhóm nghiên cứu đã phát triển các hợp chất hiệu quả hơn khoảng 3 lần trong việc chuyển đổi tế bào gốc thần kinh (Neural Stem Cells - NSCs) thành tế bào thần kinh (neuron) so với vitamin K tự nhiên đơn thuần.

Các căn bệnh như Alzheimer, Parkinson hay Huntington từ từ làm tổn thương não bộ bằng cách phá hủy các tế bào neuron có nhiệm vụ truyền tải thông tin trong hệ thần kinh. Khi các neuron chết đi, người bệnh có thể gặp các vấn đề về trí nhớ, suy giảm nhận thức và gặp khó khăn trong vận động, thậm chí có trường hợp nghiêm trọng cần được chăm sóc liên tục.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới