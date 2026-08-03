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Xã hội

Ngăn chặn vụ khai thác đất trái phép ở Phú Thọ

Cơ quan Công an vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Hợp Lý (Phú Thọ).

Khánh Hoài

Ngày 3/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hợp Lý (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động có dấu hiệu khai thác, vận chuyển đất trái phép; tạm giữ phương tiện liên quan để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Hiện trường vụ việc khai thác đất trái phép.

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 22/7, Công an xã Hợp Lý phối hợp Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã.

Tại khu đất thuộc hộ ông N.T.Đ., trú tại thôn Hòa Văn, xã Hợp Lý, tổ công tác phát hiện một máy xúc nhãn hiệu DOOSAN 140W, màu vàng, bánh lốp, do N.V.M. điều khiển đang có hoạt động khai thác đất và đổ lên xe ô tô tải biển kiểm soát 98C-012.99 do L. C. V. điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, trên thùng xe có khoảng 1m³ đất.

Liền kề vị trí trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 73C-008.44 do Đ.T.Đ. điều khiển đã được múc đất lên thùng xe với khối lượng khoảng 3m³. Tổ công tác yêu cầu những người có liên quan dừng ngay hoạt động khai thác, vận chuyển đất và xuất trình giấy phép hoặc các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan không xuất trình được giấy tờ theo yêu cầu.

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Công an xã làm việc với chủ máy múc vi phạm.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các phương tiện liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Hiện Công an xã Hợp Lý đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc đất, tính chất, khối lượng khoáng sản đã khai thác, vận chuyển và các nội dung liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: San lấp đất nông nghiệp trái phép ở xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ.

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