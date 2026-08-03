Hà Nội ghi nhận thêm 268 trường hợp mắc Covid-19

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19, Adenovirus, sốt xuất huyết... tăng hơn so với tuần trước đó.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 24/7 đến ngày 31/7), toàn thành phố ghi nhận 268 trường hợp mắc Covid-19 tại 89 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 855 trường hợp tại 114 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ 2025 (2.147/0).

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ghi nhận 175 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 66 phường, xã; trong đó có Hồng Vân, Phúc Thọ, Hà Đông, Dân Hòa, Xuân Đỉnh..., tăng 29 trường hợp so với tuần trước (146 trường hợp).

Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm và đã ghi nhận một số ổ dịch nhiều bệnh nhân, dự báo trong thời gian tới số mắc sẽ tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới.

Ảnh minh họa/Nguồn pbgdpl.hanoi.gov.vn

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 1.046 trường hợp tại 113 phường, xã, 0 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (579 trường hợp). Trong tuần ghi nhận 10 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại Chương Mỹ, Thanh Oai, Đông Anh, Hồng Vân, Khương Đình, Ô Diên, Văn Miếu, Xuân Đỉnh; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 42 ổ dịch, hiện còn 17 ổ dịch đang hoạt động.

Thành phố ghi nhận 110 trường hợp mắc tay chân miệng tại 62 phường, xã; trong đó có Hà Đông, An Khánh, Văn Miếu, Xuân Đỉnh, Dương Nội, Yên Hòa..., tăng 1 trường hợp so với tuần trước (109 trường hợp). Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 4.294 trường hợp, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (3.411 trường hợp); bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch cộng đồng tại Xuân Đỉnh; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 70 ổ dịch, có 1 ổ dịch đang hoạt động. Số ca mắc tương đương tuần trước, chủ yếu ghi nhận các trường hợp mắc tản phát, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tháng 8, 9 khi học sinh tựu trường sau kì nghỉ hè.

10 trường hợp mắc sởi tại 9 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 364 trường hợp mắc tại 109 phường, xã; số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (4.314/1).

4 trường hợp mắc ho gà tại 4 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 87 trường hợp mắc tại 50 phường, xã; số mắc tăng so với cùng kỳ 2025 (20/0).

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Tổ chức giám sát ổ dịch, khu vực có ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết tại các phường, xã: Hồng Vân, Khương Đình, Phúc Thọ, Thanh Oai, Chương Dương, Việt Hưng.

Theo CDC Hà Nội nhận định, một số dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp (Covid-19, Adenovirus,…): số mắc đang có xu hướng gia tăng có thể liên quan đến hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa, vui chơi đông người, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại phường, xã: Hồng Vân, Phúc Thọ, Xuân Phương, Liên Minh, Đông Anh. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các Trạm Y tế phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước mùa dịch như tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, chiến dịch phun hóa chất chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao trên địa bàn quản lý, tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức khoanh vùng xử lý sớm, triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch mới xuất hiện trên địa bàn.

Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng. Giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng theo quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Song song với đó, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, Adenovirus và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.