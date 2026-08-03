Nội Bài tách làn xuất nhập cảnh cho người Việt, đổi điểm đón taxi

Từ đầu tháng 8, sân bay Nội Bài triển khai làn riêng cho công dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh và điều chỉnh điểm đón taxi, xe công nghệ nhằm giảm ùn tắc.

Từ ngày 2/8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức triển khai làn làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng dành cho công dân Việt Nam tại nhà ga quốc tế T2. Đồng thời, sân bay cũng bố trí làn riêng cùng hệ thống biển chỉ dẫn dành cho hành khách là người nước ngoài.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, việc phân luồng này là mô hình đã được nhiều sân bay lớn trên thế giới áp dụng nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh và nâng cao hiệu quả khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức triển khai làn làm thủ tục xuất nhập cảnh riêng dành cho công dân Việt Nam tại nhà ga quốc tế T2 từ ngày 2/8. Ảnh: NIA.

Lãnh đạo sân bay cho biết, việc tách làn không chỉ giúp công dân Việt Nam dễ dàng nhận biết khu vực làm thủ tục, giảm thời gian chờ trong các khung giờ cao điểm mà còn góp phần tối ưu hóa dòng hành khách tại khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh. Khi luồng di chuyển được tổ chức khoa học hơn, quy trình kiểm soát trở nên thông suốt, góp phần nâng cao trải nghiệm cho cả hành khách trong nước và quốc tế.

Nhiều hành khách sau khi trải nghiệm cho biết thời gian hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 4-5 phút, thậm chí nhanh hơn ở những thời điểm ít khách. Trước đây, do công dân Việt Nam và người nước ngoài xếp chung một hàng, thời gian chờ có lúc kéo dài từ 30 phút đến gần một giờ.

Việc phân làn xuất nhập cảnh ở sân bay Nội Bài nhận được sự phản hồi tích cực từ hành khách khi làm thủ tục. Ảnh: NIA

Bên cạnh việc thay đổi quy trình xuất nhập cảnh, từ 7 giờ ngày 3/8, sân bay Nội Bài cũng chính thức áp dụng phương án phân khu vực đón, trả khách mới tại các nhà ga nhằm giảm tình trạng ùn tắc cục bộ.

Theo đó, đối với taxi truyền thống thuộc đơn vị nhượng quyền của sân bay, hành khách tại nhà ga T1 sẽ đón xe tại làn giao thông số 2, từ cột số 2 đến cột số 10. Tại nhà ga T2, khu vực đón taxi được bố trí ở làn giao thông số 4, từ cột số 3 đến cột số 10.

Bảng hướng dẫn lối đỗ xe tại nhà ga T1. Ảnh: NIA

Trong khi đó, các xe công nghệ mang biển vàng dưới 9 chỗ như Grab, Xanh SM... sẽ đón khách tại các bãi đỗ tập trung thay vì dừng đỗ sát nhà ga như trước.

Cụ thể, tại nhà ga T1, hành khách cần di chuyển đến bãi đỗ ô tô P2, khu vực trước sảnh E để đón xe. Tại nhà ga T2, điểm đón được bố trí tại bãi đỗ P1; trong trường hợp bãi P1 quá tải, phương tiện sẽ được điều tiết sang bãi P7.

Đại diện sân bay cho biết, việc điều chỉnh này có thể khiến hành khách sử dụng xe công nghệ phải đi bộ thêm một đoạn ngắn. Tuy nhiên, việc tập trung đón khách tại các bãi đỗ riêng sẽ hạn chế tình trạng xe dừng, đỗ trước cửa nhà ga, giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn, đồng thời giúp việc điều tiết phương tiện diễn ra hiệu quả hơn.

Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách theo dõi hệ thống biển chỉ dẫn tại nhà ga để di chuyển đúng khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh cũng như điểm đón phương tiện, qua đó tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển.