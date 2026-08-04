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Xe tải liều lĩnh vượt rào chắn đường tàu đang hạ, bị xử phạt 18 triệu đồng

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Xe tải liều lĩnh vượt rào chắn đường tàu đang hạ, bị xử phạt 18 triệu đồng

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã xác minh, xử phạt lái xe có hành vi vi phạm với mức phạt 18 triệu đồng.

Trường Hân t/h
#xe tải #đường tàu #phạt #đà nẵng #vi phạm #CSGT

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