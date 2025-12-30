Hà Nội

Thông báo cưới vợ, Tiktoker 'chị Phiến' khiến cộng đồng mạng xôn xao

Cộng đồng trẻ

Thông báo cưới vợ, Tiktoker 'chị Phiến' khiến cộng đồng mạng xôn xao

Thông báo sắp lấy vợ với tấm ảnh cưới 'nhá hàng', Tiktoker chị Phiến khiến nhiều người bất ngờ, bởi anh chàng chưa từng công khai tình cảm lên trang cá nhân.

"Chị Phiến" tên thật là Lê Khuyến Dương (sinh năm 1992), là một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn trên nền tảng TikTok với hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Khán giả vốn đã quá quen thuộc với một Khuyến Dương duyên dáng, hay xuất hiện trong các video tiểu phẩm hài hước hoặc các phiên livestream đầy năng lượng.
Chính vì hình tượng "chị Phiến" lém lỉnh đã in sâu vào tâm trí người xem, nên khoảnh khắc anh rũ bỏ vẻ ngoài "vô tri" để khoác lên mình bộ vest chú rể lịch lãm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Kèm theo dòng trạng thái "Cám ơn em vì tất cả", Khuyến Dương xuất hiện với phong thái đĩnh đạc, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc bên cạnh người bạn đời của mình.
Trong bộ ảnh "Save the Date" được chia sẻ, cặp đôi đã khéo léo lồng ghép thời gian tổ chức hôn lễ vào ngày 10.01.2026.
Dù danh tính và diện mạo của cô dâu vẫn được giữ kín qua những góc chụp nghiêng hoặc từ phía sau, nhưng người hâm mộ vẫn tinh ý nhận ra sự đẹp đôi và tình cảm gắn bó của cả hai qua những cử chỉ nắm tay, tựa đầu đầy lãng mạn.
Bài đăng của Khuyến Dương nhận được bão tương tác từ phía người hâm mộ. Nhiều người không khỏi bày tỏ sự bất ngờ: "Mọi thứ hoá điên với chồng ngày hôm nay", "Ơi là chời bà chị tao khôi phục cài đặt gốc", "đủ wow rồi đó", "thật luôn hả chị".
Bên cạnh đó, nhiều người cũng thể hiện sự "nghi ngờ" với bài thông báo cưới vợ của Khuyến Dương: "Đích thị là hôn nhân chính trị", "cô lừa chúng tôi", "chị kết thúc 1 năm drama vậy đó hả".
Được biết đến là một Tiktoker hài hước, duyên dáng, chính vậy nhiều người đặt dấu hỏi cho anh chàng khi thông báo cưới vợ không quá khó hiểu.
Dù chưa biết liệu đây có phải là "content" hay không, tuy nhiên một số người hâm mộ khác cũng đã gửi lời chúc mừng đến Khuyến Dương, mong chờ một bộ hình cưới hoàn chỉnh đầy "bùng nổ". (Ảnh trong bài: FBNV)
#TikTok #Chị Phiến #Khuyến Dương #cưới vợ #tiktoker chị phiến cưới vợ

