Mark Zuckerberg chơi lớn với canh bạc AI hàng trăm tỷ USD

Số hóa

Mark Zuckerberg chơi lớn với canh bạc AI hàng trăm tỷ USD

CEO Meta khẳng định rủi ro lớn nhất không phải là chi nhầm tiền cho AI, mà là đi quá chậm và bỏ lỡ công nghệ quan trọng nhất lịch sử loài người.

Mark Zuckerberg cho rằng thà chi nhầm vài trăm tỷ USD còn hơn bỏ lỡ cơ hội AI.
Ông nhấn mạnh nếu Meta chần chừ, công ty sẽ tụt lại trong cuộc đua siêu trí tuệ nhân tạo.
Meta dự kiến chi ít nhất 600 tỷ USD cho hạ tầng AI tại Mỹ đến năm 2028.
Động thái này khiến giới đầu tư lo ngại về một bong bóng AI tương tự dot-com năm 2000.
Zuckerberg khẳng định Meta khác với OpenAI hay Anthropic vì có nguồn vốn dồi dào và ít nguy cơ phá sản.
Meta đang tuyển dụng rầm rộ các nhà nghiên cứu AI hàng đầu để xây dựng phòng lab “superintelligence”.
Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo khoản đầu tư khổng lồ có thể gây áp lực lên lợi nhuận ngắn hạn.
Zuckerberg vẫn tin tưởng canh bạc AI sẽ đưa Meta giữ vững vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.
