Laptop AI Horizon Pro nhanh gấp 100 lần suy nghĩ con người

Số hóa

Laptop AI Horizon Pro nhanh gấp 100 lần suy nghĩ con người

Humain ra mắt laptop Horizon Pro chạy hoàn toàn bằng AI, loại bỏ giao diện truyền thống và hứa hẹn tốc độ nhanh hơn tư duy con người 100 lần.

Thiên Trang (TH)
Công ty Humain vừa gây chú ý khi công bố laptop Horizon Pro tại Hội nghị Snapdragon ở Hawaii.
Thiết bị được quảng bá có tốc độ xử lý nhanh gấp 100 lần tư duy con người.
Điểm đặc biệt là Horizon Pro chạy trên hệ điều hành AI Humain One OS thay vì giao diện phần mềm truyền thống.
Người dùng sẽ thao tác qua các ô nhiệm vụ như chat, tạo hình ảnh, truy xuất kiến thức thay vì cửa sổ ứng dụng quen thuộc.
Horizon Pro sở hữu cấu hình mạnh với Snapdragon X Elite, RAM 32GB, SSD 1TB và màn OLED 14 inch.
Laptop này còn hỗ trợ Wi-Fi 7, pin 18 giờ, webcam 1080p và có phím chuyên dụng thay thế Copilot.(Ảnh: John Burek)
Humain tích hợp sẵn bộ công cụ AI như Humain Search, Humain Create và Humain Chat dùng mô hình Allam 34 tỷ tham số.(Ảnh: John Burek)
CEO Humain cho biết sản phẩm sẽ có giá thấp hơn 40% so với các đối thủ, dự kiến ra mắt chính thức ngày 27/10. (Ảnh: John Burek)
