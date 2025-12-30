Hà Nội

Sau ly hôn, Lan Phương gây bất ngờ với nhan sắc thăng hạng

Giải trí

Sau ly hôn, Lan Phương gây bất ngờ với nhan sắc thăng hạng

Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Lan Phương xuất hiện với diện mạo ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thời gian gần đây, Lan Phương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và công việc trên trang cá nhân. Nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài tươi tắn, làn da mịn màng cùng nụ cười rạng rỡ.
Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua hai lần sinh nở, sắc vóc hiện tại của Lan Phương khiến không ít khán giả bất ngờ.
Vóc dáng thon gọn, săn chắc của nữ diễn viên được nhận xét là “về dáng” nhanh chóng, thậm chí giữ được thần thái trẻ trung, tươi mới như thời còn son rỗi.
Nhiều người cho rằng, thay vì để những thay đổi trong cuộc sống ảnh hưởng tiêu cực, Lan Phương lựa chọn cách đối diện tích cực, chăm sóc bản thân nhiều hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ngay dưới các bài đăng, đông đảo netizen để lại bình luận khen ngợi nhan sắc cũng như tinh thần lạc quan của nữ diễn viên.
Không ít ý kiến bày tỏ sự yêu mến trước hình ảnh một Lan Phương mạnh mẽ, chỉn chu cho bản thân dù lịch trình bận rộn và đảm nhận vai trò làm mẹ đơn thân.
Được biết, sắc vóc hiện tại của Lan Phương là thành quả của quá trình kiên trì tập luyện nhiều bộ môn.
Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa công việc, chăm sóc con cái và dành thời gian cho bản thân giúp nữ diễn viên luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ.
Lan Phương cho biết cô giờ còn mảnh mai hơn thời trước khi mang bầu con gái Mia. Theo nữ diễn viên, duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kickboxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ giúp cô tăng cơ, giảm mỡ, từ đó tự tin chinh phục những bộ cánh cắt khoét hoặc xuyên thấu.
Lan Phương nổi tiếng từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình"... Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen
#Lan Phương #Lan Phương sau ly hôn #Lan Phương Cô gái xấu xí #nhan sắc Lan Phương sau ly hôn

