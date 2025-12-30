Hà Nội

Nữ cơ thủ Lê Tuyết Anh hóa thiên thần đốn tim fan trong bộ ảnh mới

Cộng đồng trẻ

Không còn xuất hiện với hình ảnh cá tính bên bàn bi-a, 'hot girl làng cầm cơ' Lê Tuyết Anh vừa gây bất ngờ với bộ ảnh hóa thân thành thiên thần đầy dịu dàng.

Trầm Phương
Lê Tuyết Anh từ lâu đã là cái tên không còn xa lạ trong giới billiards Việt Nam. Cô nàng không chỉ thu hút người hâm mộ bởi kỹ năng chơi bóng điêu luyện mà còn nhờ gương mặt thanh tú và vóc dáng nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, nữ cơ thủ gốc Thanh Hóa lại một lần nữa chứng minh sức hút "không phải dạng vừa" của mình trong một phong cách hoàn toàn mới. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Lê Tuyết Anh rũ bỏ vẻ ngoài sắc sảo, năng động thường thấy để khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, kết hợp cùng đôi cánh thiên thần lộng lẫy. (Ảnh: IGNV)
Lấy bối cảnh mang hơi hướng cổ điển với những cột đá và cây cỏ xanh mướt, cô nàng hiện lên như một nhân vật bước ra từ thần thoại. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy cúp ngực khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả và làn da trắng không tì vết. Đặc biệt, điểm nhấn là đôi mắt to tròn cùng lối trang điểm tông hồng trong trẻo càng làm tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của cô. (Ảnh: IGNV)
Nếu trên bàn đấu, fan đã quen với một Tuyết Anh tập trung cao độ, mạnh mẽ trong từng cú đi cơ, thì ở bộ ảnh này, người ta thấy một khía cạnh rất khác: mềm mại, mong manh và đầy chất thơ. (Ảnh: IGNV)
Những tư thế tạo dáng uyển chuyển cùng biểu cảm mơ màng của cô đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Lê Tuyết Anh hiện đang là một trong những nữ cơ thủ có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở việc làm người mẫu ảnh hay tham gia các giải đấu phong trào, cô còn tích cực chia sẻ niềm đam mê billiards đến với phái đẹp, góp phần thay đổi định kiến về bộ môn này. (Ảnh: IGNV)
Trang cá nhân của Tuyết Anh hiện có hơn 104.000 người theo dõi trên Facebook, mỗi bài đăng đều nhận hàng nghìn lượt yêu thích cùng các bình luận khác nhau. (Ảnh: IGNV)
