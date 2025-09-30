Hà Nội

Nữ MC Esports nháy mắt nũng nịu khiến fan nam “đổ gục”

Số hóa

Nữ MC Esports nháy mắt nũng nịu khiến fan nam “đổ gục”

Chỉ một khoảnh khắc nháy mắt nũng nịu, Mai Dora đã tạo nên “cơn bão” mạng xã hội và chiếm trọn trái tim cộng đồng fan Esports.

Thiên Trang (TH)
Mai Dora từ lâu đã là gương mặt quen thuộc của cộng đồng Esports Việt.
Cô nổi bật với vai trò MC, host VCS cùng phong cách dẫn dắt duyên dáng.
Ngoại hình sáng sân khấu và gu thời trang đa dạng giúp Mai Dora ghi điểm mạnh.
Khoảnh khắc nháy mắt nũng nịu của cô được đăng tải trên trang cá nhân.
Biểu cảm đáng yêu và tự nhiên đã khiến video lan truyền nhanh chóng.
Hàng trăm nghìn lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích chứng minh sức hút đặc biệt.
Fan nam nhận xét khoảnh khắc này “sát thương cao” vì quá đáng yêu và bất ngờ.
Mai Dora tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những MC Esports được yêu thích nhất.
