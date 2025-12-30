Hà Nội

Top phim hay chiếu rạp dịp Tết dương lịch 2026

Giải trí

Ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026, Ai thương ai mến, Thiên đường máu, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí...được đầu tư chỉn chu về nội dung lẫn hình ảnh.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ai thương ai mến do Thu Trang làm đạo diễn, sản xuất đồng thời đóng vai chính. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của: Ngọc Thuận, Thu Trang, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Khả Như, La Thành, Trương Minh Thảo, Tiến Luật. Ảnh: FB Thu Trang.
Ai thương ai mến lấy bối cảnh miền Tây những thập niên trước, kể về Hai Mến — người phụ nữ mất cha mẹ, một mình gánh vác gia đình giữa vòng xoáy nợ nần và những bi kịch liên tiếp ập đến. Mến gặp chàng công tử ăn chơi Khả. Mối tình giữa Mến và Khả vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Ảnh: FB Thu Trang.
Theo VTV, phim Ai thương ai mến còn tạo nên tuyến tình yêu tay tư với nhiều cung bậc, với cả sự rối ren, yêu hận. Võ Điền Gia Huy - người đảm nhận vai Chờ cho biết, câu chuyện tình cảm của Chờ - Thương - Thắm - Hai Mậu trong phim là một vòng xoáy cảm xúc được tạo nên bởi số phận và những nghịch cảnh xã hội, nơi mỗi nhân vật đều mang khao khát được yêu thương. Ảnh: VTV.
Theo Tiền Phong, Ai thương ai mến đang gây chú ý khi Thu Trang tuyên bố đây là dự án được đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay của cô. Ảnh: FB Thu Trang.
Theo Phụ Nữ TP HCM, Thiên đường máu (khởi chiếu Tết dương lịch 2026) có nội dung xoay quanh tệ nạn lừa đảo người Việt qua nước ngoài làm việc. Chuyện phim tập trung vào hành trình Tuấn (Quang Tuấn đóng) giải cứu cô em gái Út Tâm (Bích Ngọc đóng) đang rơi vào tay bọn xấu. Đồng hành với Tâm là Thành (Hoài Lâm đóng) - một thanh niên cũng rơi vào bẫy lừa đảo. Ảnh: FB Quang Tuấn.
Thiên đường máu quy tụ dàn diễn viên: Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Hoài Lâm, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Đình Hiếu, Uy Trần, Lâm Thanh Sơn, Bích Ngọc, Hoàng Yến. Ảnh: FB Quang Tuấn.
Avatar: Lửa và tro tàn do James Cameron làm đạo diễn. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, hành động, phiêu lưu, có kỹ xảo hoành tráng, hiện đại bậc nhất Hollywood. Ảnh: Người Lao Động.
-Bối cảnh của Avatar: Lửa và tro tàn diễn ra ở hành tinh Pandora. Jake Sully cùng vợ - nữ chiến binh Na’vi và các con phải vật lộn với nỗi đau sau cái chết của Neteyam - con trai cả của Jake. Trong khi đó, đại tá Quaritch liên minh với Varang - nữ thủ lĩnh của Tộc Tro để tấn công các bộ tộc Na’vi. Ảnh: Người Lao Động.
Tom &amp; Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí dự kiến ra rạp vào ngày 1/1/2026. Theo VTV, câu chuyện bắt đầu tại Bảo tàng Triển lãm Thành phố, nơi Jerry lẻn vào tìm kiếm thức ăn và nhanh chóng bị ‘bác bảo vệ’ Tom phát hiện. Trong cuộc rượt đuổi quen, cả hai vô tình kích hoạt một chiếc la bàn bí ẩn, mở ra cánh cổng xuyên không gian, thời gian. Ảnh: VTV.
Tom và Jerry tỉnh dậy giữa bối cảnh châu Á cổ kính. Bị nhầm là những ‘anh hùng trời giáng’, cặp đôi buộc phải hợp tác để vượt qua hiểm nguy, đối phó với những kẻ săn đuổi bí ẩn, đồng thời tìm cách quay trở về thế giới quen thuộc của mình. Ảnh: VTV.
