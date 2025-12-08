[INFOGRAPHIC] Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2025

11 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 840 tỷ đồng, khách quốc tế hơn 19 triệu lượt...
Mina – con gái đầu lòng của ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở thành tâm điểm chú ý khi ngày càng xinh đẹp, cao lớn.
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Chú trâu màu đen Kuber thu hút sự chú ý bởi kích thước khổng lồ, cao 1,6 mét, chất lượng giống và giá trị kỷ lục.
Theo các chuyên gia tài chính, người trẻ không nghèo vì thu nhập thấp mà do mắc những cạm bẫy chi tiêu tinh vi của xã hội tiêu dùng.
Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.
Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ được đưa khoản tổn thất vào chi phí khi tính thuế, đồng thời được xem xét giãn, gia hạn nộp thuế.
Trước đây, các nghệ nhân thường sáng tạo những tác phẩm bonsai cỡ trung và lớn, nhưng ngày nay, giới chơi cây ưu chuộng kiểng bonsai siêu nhỏ.
Từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng.
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngân Linh vừa bị UBND xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt số tiền 85 triệu đồng do chậm thực hiện tiến độ dự án đầu tư.
Nhờ đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ, số lượng tỷ phú toàn cầu cũng như tổng tài sản của họ đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay.
Ông Trần Đăng Khoa - người vừa tái xuất với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh từng được biết đến với biệt danh 'Khoa khàn'.
Tỷ phú trẻ nhất thế giới Brendan Foody tiết lộ làm việc suốt 3 năm không nghỉ ngày nào, thành tích vượt cả Mark Zuckerberg.
Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) - chủ thương hiệu Campus muốn sở hữu 65% vốn của Tập đoàn Thiên Long, dự chi 4.600 tỷ đồng.
Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank Phạm Thị Huyền Trang từng có nhiều năm công tác tại ngân hàng khác.
Từ loài cây mọc hoang dại, me keo được đưa lên chậu thành bonsai độc lạ, có cây hàng trăm năm giá tiền tỷ.
Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam, được định giá khoảng 300.000 euro.
Giá vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 đang ở mức cao song nhiều chặng từ TP HCM - Hà Nội đã nhanh chóng "cháy vé".
K+ sẽ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam từ 1/1/2026 sau 16 năm.
Dù cái tên khiến nhiều người ngượng ngùng nhưng chất lượng thịt và gạch thơm ngon hảo hạng của loài cua này khiến nhiều khách lùng mua mỗi khi đến mua.
Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách “Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á”. Việt Nam có 10 doanh nghiệp góp mặt, nhiều nhất trong khu vực.
Với khối tài sản ròng 24,6 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên giàu thứ 2 Đông Nam Á và tiến gần top 90 thế giới.