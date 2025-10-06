[INFOGRAPHIC] Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2025

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong 9 tháng, sẵn sàng về đích kế hoạch năm 2025.
Ford Territory 2025 ra mắt nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ford Việt Nam, mang đến thiết kế hiện đại, nội thất tinh tế và DNA phiêu lưu, sẵn sàng cho mọi hành trình.
Dự án Mỹ Độ Vista City (phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư, với tổng vốn hơn 195 tỷ đồng.
Nho sữa đỏ trái tim Trung Quốc đang tạo cơn sốt mới trên thị trường Việt bởi trái khủng, 1 chùm có thể nặng tới gần 3kg.
Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đấu giá 20 lô đất ở tại xã Nam Ninh, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.
14 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam Vinamilk cho thấy bản lĩnh tiên phong và sức bền của doanh nghiệp đầu ngành.
Shark Bình khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên năm hai, 25 tuổi là Chủ tịch HĐQT và đã đầu tư vào 20 doanh nghiệp.
Với mức giá 28.000 USD, chiếc lông vũ này có giá trị gấp 40 lần vàng tính theo trọng lượng.
Mẫu máy bay mới Phantom 3500 trị giá 18 triệu USD, không cửa sổ được cho là tiết kiệm 60% nhiên liệu, mở màn cuộc đua công nghệ hàng không tương lai.
Cây duối đắt nhất Việt Nam từng được trả tới 23 tỷ đồng, đẹp tổng thể, từ bệ, thân, tay cành...
Một quán cà phê ở Dubai vừa lập kỷ lục thế giới cho tách cà phê đắt nhất từng được phục vụ, với giá 680 USD (tương đương gần 18 triệu đồng).
Nhờ sự phát triển của hệ thống kinh doanh mang tên mình, Hoàng Hường sở hữu khối tài sản đồ sộ với hàng loạt bất động sản đắt đỏ.
Trà Đại Hồng Bào đắt đỏ không chỉ vì hiếm, mà còn bởi giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật chế biến cầu kỳ.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết thông tin rao bán sai sự thật về dự án Khu NƠXH số 2.
Sergey Brin, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg đã chi một số tiền khổng lồ cho những chiếc du thuyền siêu sang trong những năm gần đây.
Do vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, Công ty Đông Quân LAND (Nghệ An) bị cơ quan chức năng của Hà Tĩnh xử phạt số tiền 505 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của gần 4.000 bánh Trung thu.
Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh quý III và 9 tháng năm 2025 đạt 9,61%, đứng thứ 5 cả nước.
Hàng chục nghìn gốc đào, quất tại Hà Nội đang bị nhấn chìm khi nước sông Hồng dâng cao sau ảnh hưởng của bão số 10.
Trong 63 mã bị HoSE cắt margin trong quý 4 có một số mã đáng chú ý như NVL, HVN, BCG,... bị loại do thua lỗ, chậm CBTT hoặc thuộc diện kiểm soát, cảnh báo.
Cây lộc vừng cổ thụ được định giá lên tới 120 tỷ đồng cao 7m, đường kính tán trên 6m và hoành gốc trên 4m.
Việc hoàn tiền cho khách của ông chủ quán ăn nhận được nhiều lời khen ngợi, một số khách thậm chí từ chối nhận.