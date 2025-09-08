[INFOGRAPHIC] Kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 qua những con số

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam 8 tháng 2025 có nhiều điểm sáng: xuất siêu gần 14 tỷ USD, dòng vốn FDI tăng...
Trong bộ ảnh mới, Tăng Mỹ Hàn xuất hiện với vẻ ngoài sắc sảo và cuốn hút, đặc biệt là khi diện set trang phục da bó sát, tôn lên vóc dáng cực chuẩn.
Hạt của loài cọ coco de mer lớn nhất hành tinh, giá hơn 71 triệu đồng/hạt, nằm trong sách đỏ thế giới, đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.
Công ty cổ phần Veracity tiền thân là Công ty Cổ phần Khai khoáng Phương Minh Đăng, là chủ đầu tư dự án Summit Building 216 Trần Duy Hưng.
Là loài cua hiếm ở Việt Nam, độ ngon được sánh ngang với tôm hùm Alaska, cua hai da Cà Mau có giá lên tới hơn 1 triệu/kg.
Giá xăng 08/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Siêu du thuyền Cristiano Ronaldo mua để cả gia đình nghỉ dưỡng được thiết kế sang trọng không kém khách sạn 5 sao trên mặt đất.
Trước khi vướng ồn ào lộ ảnh hút chất cấm, Độ Mixi nổi tiếng là một trong những đại gia trong làng streamer với nguồn thu nhập khủng từ kênh YouTube...
Để giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3/2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã tác động để Công ty Sen Vàng và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt ký hợp đồng gian dối.
Mỗi độ từ tháng 8 - 10 hằng năm là thời điểm người dân miền núi Hà Tĩnh nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch trám đen – loại cây được ví như “vàng đen” của núi rừng.
Hãng xe điện Tesla đề xuất gói thưởng 1.000 tỷ USD cho Elon Musk, mở ra cơ hội lập kỷ lục tài sản cho vị CEO.
Trong một tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh, vàng miếng SJC liên tục phá đỉnh.
Nhiều thiết bị gia dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại chính là “thủ phạm” âm thầm làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng.
Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm.
Các dịch vụ từ mâm cúng trọn gói, viết sớ cầu siêu đến ship đồ tại nhà...giúp thị trường sôi động mỗi mùa Vu Lan.
Lễ Vu Lan không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt mà còn tác động đến thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu lễ cúng.
Trước khi bị bắt, “bầu Đoan” được biết đến với lối sống xa hoa và khối tài sản kếch xù từ bất động sản đến xe sang…
Đây là cơ chế vay tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM).
Nhân viên của Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm được sử dụng đều đạt chứng nhận FDA, thậm chí còn tuyên bố rằng chứng nhận này rất “khó để đạt được”.
Sát ngày Rằm tháng 7, thị trường lễ vật cúng diễn ra nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ làm sẵn...