[INFOGRAPHIC] 6 trận động đất gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ Latinh

Khu vực Mỹ Latinh từng ghi nhận nhiều trận động đất nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.
Honda được cho là đang thúc đẩy kế hoạch giảm hơn 1.500 tỷ yên chi phí vào năm 2030, cắt giảm giá thành linh kiện và tăng sử dụng nguồn cung từ Trung Quốc.
Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Nga đã chuyển giao bí quyết kỹ thuật quan trọng cho Iran, giúp Tehran tiến gần hơn tới năng lực tấn công các tàu chiến Mỹ.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ gây chú ý với những vết hoen rỉ và bong tróc lớn trên thân khi cập cảng Laem Chabang ở Thái Lan.
Lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công hai công nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện 9 ngày sau thảm họa lũ quét.
Theo Phó Tổng thống JD Vance, xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".
Brazil đang xem xét các biện pháp đáp trả sau khi EU tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng từ nước này.
Xung đột Ukraine đang trở thành "mô phỏng thử nghiệm" thực tế đối với tương lai của lực lượng tăng thiết giáp trên chiến trường.
Lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt 15 tay súng phiến quân đang tìm cách vượt biên vào nước này từ Afghanistan.
Lực lượng cứu hỏa Algeria đang phải vật lộn với làn sóng cháy rừng chết người và tàn phá chưa từng có.
Nhiều người dân mất nhà cửa sau trận lũ quét ở Nepal đang tạm trú trong các trung tâm cứu trợ.
Vụ nổ xảy ra gần ga tàu ở Đức, tiếp theo là việc phát hiện một vật thể khả nghi, đã khiến cảnh sát tạm thời đóng cửa nhà ga ở thành phố Augsburg.
Iran tiếp tục tấn công căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh sau đợt oanh kích của Washington đêm hôm trước.
Vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Minneapolis, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm.
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở bán đảo Sinai của Ai Cập.
Giám đốc một công ty quốc phòng Trung Quốc bị bắt với cáo buộc chia sẻ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo nước ngoài.
Một tàu kéo bị lật và chìm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 6 người khác mất tích.
Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran và Tehran đáp trả bằng cách bắn tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực.
Phía sau sự chuẩn xác, đồng đều trong từng động tác là những tháng ngày khổ luyện cùng niềm tự hào của người lính khi được thực hiện nhiệm vụ...
Anh ghi nhận mùa hè nóng nhất trong lịch sử nước này với những đợt nắng nóng liên tiếp.
Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 34 nghi phạm sau một vụ nổ súng gây chết người tại Overasselt, phía Đông Nam Amsterdam.
Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.