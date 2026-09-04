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[INFOGRAPHIC] 6 trận động đất gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ Latinh

Quân sự - Thế giới

[INFOGRAPHIC] 6 trận động đất gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ Latinh

Khu vực Mỹ Latinh từng ghi nhận nhiều trận động đất nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.

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