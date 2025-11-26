Hà Nội

iFan cần biết gì trước khi mua iPhone 17 cuối năm

iPhone 17 Pro gây sốt dịp cuối năm 2025, nhưng người dùng cần lưu ý vài điểm trước khi nâng cấp.

Thiên Trang (TH)
Nếu đang dùng iPhone 14 Pro trở về trước, nâng cấp lên iPhone 17 Pro là lựa chọn hợp lý.
iPhone 17 Pro sở hữu màn hình lớn hơn, sáng hơn và camera tele 48MP zoom 4x vượt trội.
Chip mới, RAM lớn hơn và pin dài hơn giúp iPhone 17 Pro mạnh mẽ hơn hẳn thế hệ cũ.
Dự kiến, người dùng iPhone 14 Pro vẫn có thể tiếp tục nhận hỗ trợ iOS thêm 2–3 năm nữa.
Giá iPhone 17 Pro từ 34,79 triệu đồng, cao hơn khoảng 6 triệu đồng so với iPhone 16 Pro.
Nếu muốn tiết kiệm, iPhone 16 Pro vẫn là lựa chọn nhưng sẽ bỏ lỡ nhiều nâng cấp quan trọng.
Sai lầm lớn nhất khi mua iPhone 17 Pro là chọn ốp lưng trong suốt Apple với thiết kế kỳ quặc.
iFan nên cân nhắc nhu cầu, tài chính và phụ kiện phù hợp để tận hưởng trọn vẹn iPhone mới.
Thiên Trang (TH)
