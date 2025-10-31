Hà Nội

Trung Quốc gây sốc với robot hình người rẻ hơn iPhone

Số hóa

Startup Noetix Robotics vừa ra mắt robot Bumi giá chỉ 37 triệu đồng, rẻ hơn cả iPhone 17 Pro Max, mở ra kỷ nguyên robot tiêu dùng phổ thông cho mọi nhà.

Thiên Trang (TH)
Robot Bumi của Noetix Robotics đang khiến giới công nghệ choáng váng khi được bán chỉ 9.998 nhân dân tệ, tương đương giá một chiếc smartphone cao cấp.
Ngay khi mở bán, hơn 500 robot đã được bán hết trong hai ngày, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm công nghệ “bình dân” này.
Dù giá rẻ hơn hàng chục lần so với robot phương Tây, Bumi vẫn có khả năng di chuyển, giao tiếp và nhận diện khuôn mặt như người thật.
Theo CEO Jiang Zheyuan, Noetix đạt được mức giá thấp nhờ tự chủ phần cứng, thiết kế nhẹ thông minh và chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa.
Robot nặng chỉ 12 kg, sử dụng cấu trúc composite gia cố kim loại giúp di chuyển linh hoạt và tiết kiệm năng lượng.
Với chiều cao 94 cm, Bumi được tạo hình thân thiện như một đứa trẻ, hướng đến vai trò “người bạn đồng hành” trong lớp học và gia đình.
Robot được tích hợp vào hệ sinh thái Joy Inside 2.0, hỗ trợ lập trình mở để người dùng tùy chỉnh tính năng và học AI trực tiếp trên thiết bị.
Sự xuất hiện của Bumi đánh dấu bước ngoặt, khi Trung Quốc tiến gần hơn đến mục tiêu phổ cập robot thông minh cho mọi người, mọi nhà.
