Những lý do khiến iPhone 17 đáng mua hơn iPhone 17 Pro

Số hóa

Những lý do khiến iPhone 17 đáng mua hơn iPhone 17 Pro

Không cần chi thêm 10 triệu đồng cho bản Pro, iPhone 17 vẫn mang lại màn hình 120Hz, camera 48MP, chip mạnh mẽ và đầy đủ tính năng iOS 26.

Thiên Trang (TH)
iPhone 17 ra mắt với mức giá từ 24,99 triệu đồng, rẻ hơn 10 triệu so với iPhone 17 Pro nhưng vẫn sở hữu nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc.
Máy dùng màn hình Super Retina XDR 6,3 inch 120Hz, độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel, giống hệt bản Pro về độ sắc nét và độ sáng.
Cụm camera chính 48MP và góc siêu rộng trên iPhone 17 cho chất lượng ảnh tương đương Pro, kể cả trong điều kiện thiếu sáng.
Tốc độ sạc nhanh 35W giúp iPhone 17 nạp 71% pin chỉ sau 30 phút, không hề thua kém iPhone 17 Pro.
Camera selfie Center Stage 18MP cũng y hệt bản cao cấp, hỗ trợ khung hình tự động và tính năng zoom thông minh.
Nhờ chạy iOS 26, người dùng iPhone 17 có đầy đủ các tính năng như Dịch trực tiếp và Kiểm tra cuộc gọi mà không cần bỏ thêm tiền.
Với hiệu năng và trải nghiệm gần như tương đồng, iPhone 17 trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho đa số người dùng.
Nếu không quá quan tâm đến danh xưng “Pro”, iFan hoàn toàn có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng mà vẫn sở hữu một chiếc iPhone mạnh mẽ, cao cấp và thời thượng.
