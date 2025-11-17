Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

iPhone 17 Pro Max bị khăn ướt cho 'bay màu' khiến cộng đồng xôn xao

iPhone 17 Pro Max bị oxi hóa, chuyển từ màu cam vũ trụ sang hồng vẫn chưa là gì với màn 'bay màu' chỉ bở cái khăn ướt.

Tuệ Minh

Theo Wccftech, một chủ sở hữu mẫu iPhone 17 Pro Max mới đây phát hiện lớp phủ màu trên sản phẩm của mình cũng có thể bị lau sạch chỉ bằng khăn ướt, tình huống khó ai ngờ đến. Cụ thể, tài khoản X có tên @Rui35052730 chia sẻ hình ảnh một chiếc iPhone 17 Pro Max bị bay hoàn toàn lớp phủ màu cam vũ trụ sau khi được lau bằng khăn ướt.

Sự cố mới trên iPhone 17 Pro Max nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng X
Sự cố mới trên iPhone 17 Pro Max nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng X

Ngoài trường hợp của @Rui35052730, trên Reddit chưa ghi nhận trường hợp tương tự nên có thể xem đây là sự cố riêng lẻ. Tuy nhiên, thông tin này đang được lan truyền nhanh chóng. Trong bài đăng gốc, trợ lý AI Grok của xAI xác nhận lớp phủ cam vũ trụ có thể bong khi tiếp xúc với khăn ướt chứa peroxide hoặc cồn.

Trong khi chờ Apple xác minh nguyên nhân, các chuyên gia khuyến cáo người dùng tốt hơn hết nên chuyển sang sử dụng khăn sợi nhỏ khi cần vệ sinh mẫu iPhone cao cấp mới nhất của Apple. Trước đó, Apple từng khuyến cáo người dùng không dùng chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, do các hóa chất này có thể phá hủy lớp sơn.

iPhone 17 Pro Max màu cam chuyển sang hồng nhạt. Ảnh: DakAttack316

Việc hãng chuyển từ khung titan sang khung nhôm cũng khiến máy dễ móp hơn nếu rơi từ độ cao đáng kể. Theo một số thử nghiệm thả rơi, iPhone 17 Pro Max chịu lực tốt hơn Galaxy S25 Ultra, nhưng phần góc dễ bị tác động mạnh. Nhiều báo cáo khác cũng cho thấy cụm camera trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dễ trầy xước, biến nó trở thành một trong những điểm yếu đáng chú ý cho người dùng.

Hiện chưa rõ Apple có hỗ trợ thay thế cho người dùng gặp lỗi iPhone 17 Pro Max bị bay màu khi lau bằng khăn ướt hay không. Tuy nhiên, sự cố cũng là lời nhắc cho việc hạn chế dùng khăn ướt chứa hóa chất để vệ sinh thiết bị.

Apple lý giải việc iPhone 17 Pro Max dễ trầy xước.
#Apple #màu sắc #khăn ướt #độ bền #iPhone 17 Pro Max #Cam vũ trụ

Bài liên quan

Số hóa

iPhone 17 Pro trầy xước, móp méo vì vỏ nhôm khiến người dùng khóc thét

Liệu rằng Apple có sai lầm khi đang dùng Titan lại chuyển lại về nhôm?

Khi một chiếc điện thoại cao cấp trị giá hơn 1.200 USD (khoảng 31,7 triệu đồng) trông như đã trải qua những “cuộc chiến” chỉ sau một tháng sử dụng, rõ ràng Apple đang gặp vấn đề nghiêm trọng với chất liệu mới của dòng iPhone 17 Pro.

Xem chi tiết

Số hóa

Android 17 đang phát triển công cụ bảo vệ quyền riêng tư danh bạ

Android 17 có thể sẽ cho phép bạn chỉ chia sẻ những liên hệ cụ thể với các ứng dụng nhờ vào công cụ Chọn liên hệ (Contacts Picker) mới.

Google đang phát triển công cụ Chọn liên hệ (Contacts Picker) mới cho Android 17 nhằm khắc phục hạn chế hiện tại của quyền truy cập danh bạ theo kiểu “tất cả hoặc không gì cả”. Công cụ này sẽ cho phép bạn chia sẻ các liên hệ cụ thể với một ứng dụng, thay vì toàn bộ danh bạ.

Xem chi tiết

Số hóa

Samsung đầu tư mạnh dòng Galaxy Z, sẵn sàng nghênh chiến iPhone gập

Samsung đầu từ mạnh cho Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8 cho sang năm trong bối cảnh iPhone gập cũng có thể được ra mắt.

Samsung đặt mục tiêu tăng doanh số điện thoại gập vào năm 2026. Dù Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7 gây ấn tượng mạnh, công ty vẫn cần cải thiện thông số kỹ thuật và công nghệ ở một số lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh Apple được dự đoán sẽ ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên vào năm tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới