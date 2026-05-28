Hương Giang giữ sức hút tại MGI All Stars 2026, chờ bứt phá ở bán kết 2

Hương Giang nhận điểm trung bình 9.16/10 ở phần dạ hội, đồng thời tiếp tục duy trì sức hút trước bán kết 2 MGI All Stars 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)

Dạ hội tím giúp Hương Giang nổi bật giữa dàn thí sinh mạnh

Tại bán kết 1 Miss Grand International (MGI) All Stars 2026, Hương Giang tiếp tục là một trong những đại diện được nhiều khán giả bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Người đẹp sinh năm 1991 xuất hiện nổi bật trong phần thi dạ hội với thiết kế tông tím đính kết cầu kỳ, tạo hiệu ứng thị giác mạnh trên sân khấu.

Theo Vietnamnet, bộ váy được đính kết những cụm hoa 3D bằng pha lê và acrylic trong suốt, tạo cảm giác như các nhánh hoa nở rộ trên cơ thể người mặc. Phần trang sức đá quý tông đỏ hồng giúp tổng thể thêm chiều sâu và bắt sáng rõ khi trình diễn.

Hương Giang trình diễn trang phục dạ hội.
Đại diện Việt Nam gây chú ý. Ảnh: FB Hương Giang.

Trên sân khấu, Hương Giang giữ phong độ ổn định với những bước catwalk chắc chắn, xử lý tà váy mềm mại và liên tục tương tác cùng camera. Hiệu ứng cánh bướm xuất hiện phía trên sân khấu giúp tiết mục tăng thêm màu sắc huyền ảo, gợi cảm giác như một phân cảnh cổ tích.

Hệ thống điểm số công khai của Miss Grand International All Stars cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Ở phần thi dạ hội, Hương Giang nhận điểm trung bình 9.16/10. Đáng chú ý, giám khảo Jojo dành cho đại diện Việt Nam điểm tuyệt đối 10/10.

Bước sang thử thách mặt mộc, Hương Giang thay đổi hình ảnh với thiết kế xuyên thấu đính đá tông màu da, kết hợp kiểu tóc xõa tự nhiên và gương mặt gần như để mộc. Trên sóng livestream, đại diện Việt Nam ghi điểm nhờ thần thái điềm tĩnh, phong thái tự tin và khả năng giữ năng lượng sân khấu ổn định. Ở phần thi này, Hương Giang nhận điểm trung bình 8.09/10.

Hương Giang ở phần thi mặt mộc. Ảnh: FB Hương Giang.

Theo bảng tổng kết được chuyên trang sắc đẹp Missosology cập nhật sau bán kết 1, Hương Giang hiện đứng thứ 14 với tổng điểm trung bình 8.63.

Hương Giang còn cơ hội tạo bứt phá ở bán kết 2

Dù chưa nằm trong nhóm dẫn đầu sau bán kết 1, Hương Giang vẫn được đánh giá là một trong những thí sinh có khả năng tạo bất ngờ ở chặng tiếp theo. Đại diện Việt Nam duy trì độ nhận diện tốt trên mạng xã hội, đồng thời liên tục xuất hiện trong các bảng dự đoán của fan sắc đẹp quốc tế.

Bán kết 2 với hai phần thi bikini và runway được xem là cơ hội quan trọng để Hương Giang cải thiện vị trí. Thực tế, đây cũng là những phần thi thường tạo biến động lớn về thứ hạng tại MGI bởi yếu tố trình diễn, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu được đặt lên rất cao.

Đây được xem là nhóm kỹ năng phù hợp với kinh nghiệm của Hương Giang sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thời trang. Trong giai đoạn gần đây, người đẹp cũng cho thấy sự đầu tư rõ rệt về hình thể khi duy trì vóc dáng thon gọn, phong thái ổn định và kỹ năng catwalk khá chắc chắn.

Hương Giang được nhiều khán giả Việt Nam đặt kỳ vọng đăng quang MGI All Stars 2026. Ảnh: FB Hương Giang.

Nếu tiếp tục giữ được năng lượng trình diễn như ở bán kết đầu tiên, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể tạo thêm điểm nhấn ở phần bikini và runway — hai nội dung được xem là thế mạnh của nhiều thí sinh có kinh nghiệm sân khấu.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lợi thế đáng chú ý của Hương Giang còn nằm ở sức hút truyền thông. Việc cô được trao giải World’s Choice Award và lọt top 20 Portrait Challenge thông qua bình chọn khán giả cho thấy lượng người hâm mộ quốc tế dành cho đại diện Việt Nam vẫn khá ổn định.

Theo thể lệ ban tổ chức công bố, người chiến thắng giải Portrait Challenge sẽ nhận vé vào thẳng top 18 chung cuộc tại đêm chung kết. Đây được xem là một trong những cơ hội quan trọng để Hương Giang gia tăng lợi thế trong hành trình tại Miss Grand International All Stars 2026.

Bán kết 2 tối ngày 28/5 được xem là thời điểm quan trọng để Hương Giang tạo cú bứt tốc nếu muốn tiến sâu tại mùa giải All Stars năm nay.

Mời quý độc giả xem video: "Hương Giang mặc nổi bật cho phần thi phỏng vấn ở MGI All Stars 2026". Nguồn FB Hương Giang.
