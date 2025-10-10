Hưng Yên đấu thành công 33 lô đất, thu về hơn 156 tỷ đồng

Với việc tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất, tỉnh Hưng Yên dự kiến thu về ngân sách Nhà nước hơn 156 tỷ đồng.

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên) xác nhân, đơn vị vừa phối hợp tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất, giá trúng của các lô đất giao động từ 38 triệu đồng đến hơn 88 triệu đồng/m2.

Được biết, tổng giá khởi điểm của 33 lô đất trên là hơn 54 tỷ đồng. Diện tích các ô đất được mang ra đấu giá từ 68m2 đến hơn 100m2.

Với 527 hồ sơ tham gia đấu giá theo phương thức trả giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng theo từng thửa đất. Theo đó, giá trúng của các lô đất giao động từ 38 triệu đồng đến hơn 88 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Tổng số tiền dự kiến thu về từ trúng đấu giá là hơn 156 tỷ đồng, chênh lệch hơn 102 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Toàn cảnh phiên đấu giá. Ảnh: Ngọc Hoà.

Được biết, khu đất đấu giá đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, gồm: Đường giao thông, cây xanh, chiếu sáng, điện, nước. Ngoài ra, khu đất còn nằm liền kề với tuyến đường liên xã mở rộng; gần các trường học công lập nên tiện lợi cho việc sinh sống, học tập và kinh doanh của người dân.

Trước đó, ngày 27/9, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Việt Vương cũng tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình, thôn An Cảnh.

Phiên đấu giá đã thu hút 199 khách hàng tham gia với 599 hồ sơ đăng ký đấu giá. Trong đợt này, 57 lô đất thuộc Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình, xã Triệu Việt Vương được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm từ 20-24 triệu đồng/m2.

Kết quả, toàn bộ 57 lô đất đều tìm được chủ nhân. Giá trúng thấp nhất đạt trên 28 triệu đồng/m2, cao nhất gần 49 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 251 tỷ đồng, vượt hơn 106 tỷ đồng so với giá khởi điểm.