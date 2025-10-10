Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Phú Thọ đưa 28 thửa đất lên sàn, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A (xã Thổ Tang) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 10 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 10/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, các thửa đất có diện tích 100 - 113 m2/thửa với giá khởi điểm 10 - 12 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty từ 7h30 ngày 9/10 đến 17h ngày 22/10; tại trụ sở UBND xã Thổ Tang từ 7h30 ngày 20/10 đến 17h ngày 21/10.

image-8081.jpg
Ảnh minh hoạ.

Người tham gia đấu giá nộp tiềnđặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty trong thời hạn từ 7h30 ngày 8/10 đến 17h ngày 22/10.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá tại trụ sở UBND xã Thổ Tang từ 7h30 ngày 20/10 đến 17h ngày 21/10; tại trụ sở Công ty từ 7h30 ngày 9/10 đến 17h ngày 22/10.

Khách hàng gửi phiếu trả giá cùng phiếu đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu chính hoặc nộp cho Công ty để bỏ vào thùng phiếu trước 17h ngày 22/10.

Địa điểm nhận phiếu trả giá tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Việt – Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 91 Kim Đồng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 25/10 tại Hội trường UBND xã Thổ Tang (Hội trường UBND xã Thượng Trưng cũ).

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Phú Thọ #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Nghệ An chuẩn bị đấu 52 lô đất, giá khởi điểm 4 triệu đồng/m2

Tỉnh Nghệ An chuẩn bị đưa 52 lô đất ở xã Tam Đồng ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất 4 triệu đồng/m2.

Ngày 8/10, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 52 lô đất ở thuộc vùng quy hoạch Trộ Vừ (xã Tam Đồng).

Được biết, 52 lô đất có tổng giá khởi điểm hơn 63,6 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích từ hơn 160m2 đến 263m2, giá từ 4 triệu đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí lô đất.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hưng Yên đưa 162 lô đất lên sàn, khởi điểm 6 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên sắp đưa 162 lô đất tại các xã Tiên Tiến, Việt Tiến và Hồng Quang ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 580 triệu đồng/lô.

Ngày 7/10, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group xác nhận, đơn vị này chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 72 lô đất tại xã Tiên Tiến (Hưng Yên) vào ngày 19/10.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 94,75-96,75 m2. Đơn giá từ 6-10,8 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô đất có giá khởi điểm dao động từ 580 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Ninh Bình sắp đấu 20 lô đất, khởi điểm 3 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đấu giá 20 lô đất ở tại xã Nam Ninh, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Ngày 6/10, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 80 - 175m2, tổng diện tích khu đất là 2.834m2. Giá khởi điểm từ 3 - 12 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 330 triệu đồng đến hơn 1,5 tỉ đồng mỗi lô đất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới