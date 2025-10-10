Phú Thọ đưa 28 thửa đất lên sàn, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A (xã Thổ Tang) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 10 triệu đồng/m2.

Ngày 10/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, các thửa đất có diện tích 100 - 113 m2/thửa với giá khởi điểm 10 - 12 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty từ 7h30 ngày 9/10 đến 17h ngày 22/10; tại trụ sở UBND xã Thổ Tang từ 7h30 ngày 20/10 đến 17h ngày 21/10.

Ảnh minh hoạ.

Người tham gia đấu giá nộp tiềnđặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty trong thời hạn từ 7h30 ngày 8/10 đến 17h ngày 22/10.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá tại trụ sở UBND xã Thổ Tang từ 7h30 ngày 20/10 đến 17h ngày 21/10; tại trụ sở Công ty từ 7h30 ngày 9/10 đến 17h ngày 22/10.

Khách hàng gửi phiếu trả giá cùng phiếu đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu chính hoặc nộp cho Công ty để bỏ vào thùng phiếu trước 17h ngày 22/10.

Địa điểm nhận phiếu trả giá tại Công ty đấu giá hợp danh Phúc Việt – Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 91 Kim Đồng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 25/10 tại Hội trường UBND xã Thổ Tang (Hội trường UBND xã Thượng Trưng cũ).

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.