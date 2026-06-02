[GALLERY] Huawei tung “Định luật Tao”, cuộc chơi chip toàn cầu sắp đổi chiều?

Huawei vừa công bố “Định luật Tao”, hướng đi mới cho ngành bán dẫn khi Định luật Moore dần chạm giới hạn, mở ra cuộc cạnh tranh công nghệ hoàn toàn khác.

Huawei đang tạo nên làn sóng tranh luận mới trong ngành bán dẫn toàn cầu khi chính thức giới thiệu “Định luật Tao”, một mô hình phát triển chip được xem là có thể thay đổi cuộc chơi công nghệ trong tương lai, đặc biệt khi Định luật Moore - nền tảng tăng trưởng của ngành suốt hơn nửa thế kỷ - đang dần tiến tới giới hạn vật lý và kinh tế.
Theo Huawei, thay vì tiếp tục lao vào cuộc đua thu nhỏ transistor vốn ngày càng tốn kém và khó khăn, hiệu năng chip có thể được nâng cao bằng cách tối ưu đồng bộ từ vật liệu, linh kiện, thiết kế mạch, kiến trúc chip, công nghệ đóng gói cho tới phần mềm và hệ thống vận hành, qua đó giảm độ trễ truyền tín hiệu và tăng sức mạnh xử lý tổng thể.
Sự xuất hiện của “Định luật Tao” diễn ra trong bối cảnh ngành bán dẫn thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức khi tiến trình sản xuất chip đã tiến sát các cột mốc 3 nm và 2 nm, nơi hiệu ứng lượng tử khiến việc tiếp tục thu nhỏ transistor trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, trong khi chi phí đầu tư cho các nhà máy và hoạt động nghiên cứu đã lên tới hàng chục tỷ USD.
Nhiều chuyên gia nhận định mô hình tăng trưởng dựa trên Định luật Moore đang chậm lại đáng kể, thậm chí nhà sáng lập TSMC Morris Chang từng dự báo quy luật này có thể mất dần vai trò sau cột mốc 2 nm, buộc ngành công nghiệp phải tìm kiếm những hướng phát triển mới để duy trì tốc độ cải tiến hiệu năng.
Tại Hội nghị Quốc tế về Mạch và Hệ thống ngày 25/5, bà Hà Đình Ba, Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Bán dẫn của Huawei, cho biết “Định luật Tao” được xây dựng dựa trên sáu năm nghiên cứu thực tiễn và nhấn mạnh rằng việc tối ưu độ trễ không thể đạt được bằng một công nghệ đơn lẻ mà phải là thành quả của toàn bộ chuỗi đổi mới công nghệ.
Huawei cho biết hãng đã thương mại hóa thành công 381 mẫu chip trong nhiều lĩnh vực khác nhau và chứng minh rằng những sản phẩm không sở hữu tiến trình tiên tiến nhất vẫn có thể đạt hiệu năng cạnh tranh nhờ các cải tiến về kiến trúc, thiết kế hệ thống và công nghệ đóng gói hiện đại.
Một trong những ví dụ nổi bật là chip AI Ascend 910B được sản xuất trên tiến trình 7 nm nhưng vẫn đạt năng lực tính toán rất cao nhờ tối ưu kiến trúc, cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận tập trung vào hệ thống thay vì chỉ phụ thuộc vào việc thu nhỏ transistor như trước đây.
Nếu “Định luật Tao” được chứng minh thành công trên quy mô lớn, ngành bán dẫn toàn cầu có thể bước sang giai đoạn cạnh tranh mới, nơi vật liệu, thiết kế kiến trúc, công nghệ đóng gói tiên tiến và khả năng tối ưu toàn hệ thống sẽ trở thành yếu tố quyết định, thay vì chỉ tập trung vào câu hỏi ai sở hữu tiến trình sản xuất nhỏ nhất.
