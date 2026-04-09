Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Samsung bất ngờ hồi sinh smartphone gập 3 Galaxy Z TriFold

Galaxy Z TriFold sẽ quay trở lại các cửa hàng Samsung bắt đầu từ ngày 10 tháng 4. Những ai muốn sở hữu hãy tận dụng vì đây có thể là đợt hàng cuối cùng.

Tuệ Minh

Samsung sẽ mở bán lại Galaxy Z TriFold tại Mỹ từ ngày 10 tháng 4 thông qua kênh trực tuyến và một số cửa hàng bán lẻ được chọn. Thiết bị này sẽ bị ngừng sản xuất sau đợt bán này, vì vậy đây có thể là cơ hội cuối cùng để sở hữu chiếc điện thoại gập ba này.

Samsung chưa xác nhận lý do ngừng sản xuất, nhưng chi phí cao và nhu cầu hạn chế có thể là những yếu tố chính.

Màn khai tử bất ngờ sau 3 tháng khiến mẫu smartphone đột phá của Samsung bị nhại thành Galaxy Z TriMonth.

Nếu bạn đang chờ đợi để mua Samsung Galaxy Z TriFold và nghĩ rằng sản phẩm này đã hết hàng, thì bạn thật may mắn, bởi Samsung vừa chính thức thông báo sẽ mở bán lại và lên kệ tại Mỹ trong thời gian tới.

Samsung xác nhận Galaxy Z TriFold sẽ được bán trở lại tại Mỹ từ thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026. Theo công ty, mẫu điện thoại gập ba này sẽ được phân phối qua cửa hàng trực tuyến của Samsung và một số cửa hàng trải nghiệm được chọn.

Đối với mua sắm trực tiếp, sản phẩm sẽ có mặt tại các địa điểm như Los Cerritos Center (Cerritos, CA), Mall of America (Bloomington, MN), Queens Center (Elmhurst, NY), Roosevelt Field (Garden City, NY), The Americana at Brand (Glendale, CA), The Galleria (Houston, TX) và Stonebriar Centre (Frisco, TX).

Hãy nhanh tay sở hữu, có thể đây là đợt sản phẩm cuối cùng.
Samsung chưa công bố thời gian mở bán cụ thể, nhưng dựa trên các đợt mở bán trước, nhiều khả năng sản phẩm sẽ lên kệ vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (EDT).

Nếu bạn đang có ý định mua, đây có thể là cơ hội cuối cùng, bởi ngay từ đầu, sản phẩm này đã được định vị là thiết bị giới hạn về số lượng, và đây có thể là lần cuối cùng nó xuất hiện trên thị trường.

Có những thông tin cho rằng Samsung đang phát triển phiên bản kế nhiệm Galaxy Z TriFold, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027, tuy nhiên hiện chưa có xác nhận chính thức.

Trước mắt, Samsung dường như đang tập trung vào các thiết bị sắp ra mắt như Galaxy Z Fold 8 và một mẫu Wide Fold mới, nhằm cạnh tranh với iPhone màn hình gập của Apple dự kiến trình làng cuối năm nay.

Nếu bạn từng tò mò về sản phẩm này, thì hãy mạnh dạn thử, đặt mua và sở hữu thiết bị có thể trở thành hàng hiếm về sau. Đây là một thiết bị độc đáo, hiện chưa có sản phẩm nào tương tự trên thị trường.

Nhìn lại màn giới thiệu Samsung Galaxy Z TriFold.
Android Central, Samsung Agency
Bài liên quan

Số hóa - Xe

Galaxy Z TriFold bán lỗ, Samsung cược lớn vào kỷ nguyên gập ba

Chấp nhận lỗ trên mỗi Galaxy Z TriFold bán ra, Samsung ưu tiên vị thế công nghệ và tương lai điện thoại gập ba hơn lợi nhuận ngắn hạn.

lo-1.png
Galaxy Z TriFold bán hết lô đầu trong 5 phút và lô tiếp theo chỉ sau 2 phút, nhưng thành công bề nổi này đi kèm chiến lược bán lỗ được Samsung tính toán kỹ lưỡng.
lo-2.png
Theo giới phân tích, tổng sản lượng Galaxy Z TriFold toàn cầu chỉ vài chục nghìn máy, quá nhỏ so với hàng triệu đơn đặt trước của Z Fold 7 và Z Flip 7.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Tra tấn bản lề Galaxy Z TriFold 8 ngày liên tiếp nhận kết quả bất ngờ

Một thử nghiệm thực tế kéo dài 8 ngày từ kênh công nghệ Hàn Quốc nhằm thử thách bản lề của Samsung Galaxy Z TriFold.

Một thử nghiệm thực tế kéo dài 8 ngày từ kênh công nghệ Hàn Quốc cho thấy cơ chế bản lề của Samsung Galaxy Z TriFold bắt đầu suy giảm chức năng sớm hơn so với con số 200.000 lần gập mà hãng công bố, dù tấm nền hiển thị vẫn nguyên vẹn.

Khi ra mắt Galaxy Z TriFold, Samsung khẳng định thiết bị đã trải qua quy trình kiểm tra gập mở 200.000 lần trong phòng thí nghiệm. Con số này tương đương với tần suất 100 lần gập mỗi ngày trong suốt 5 năm sử dụng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Galaxy Z TriFold 'cháy hàng' nhưng Samsung lại chẳng vui

Samsung đang phải “đau đầu” với chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình, dù đợt sản phẩm hàng đầu tiên đã bán sạch chỉ trong vài phút.

Galaxy Z TriFold vừa được bán độc quyền tại Hàn Quốc từ tuần trước, trước khi dự kiến mở rộng sang các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, UAE và Mỹ.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, Galaxy Z TriFold đã bộc lộ ít nhất hai vấn đề nghiêm trọng, dù may mắn là thiết kế, độ bền hay hiệu năng tổng thể vẫn chưa nằm trong danh sách lo ngại… ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới