Samsung bất ngờ hồi sinh smartphone gập 3 Galaxy Z TriFold

Galaxy Z TriFold sẽ quay trở lại các cửa hàng Samsung bắt đầu từ ngày 10 tháng 4. Những ai muốn sở hữu hãy tận dụng vì đây có thể là đợt hàng cuối cùng.

Samsung sẽ mở bán lại Galaxy Z TriFold tại Mỹ từ ngày 10 tháng 4 thông qua kênh trực tuyến và một số cửa hàng bán lẻ được chọn. Thiết bị này sẽ bị ngừng sản xuất sau đợt bán này, vì vậy đây có thể là cơ hội cuối cùng để sở hữu chiếc điện thoại gập ba này.

Samsung chưa xác nhận lý do ngừng sản xuất, nhưng chi phí cao và nhu cầu hạn chế có thể là những yếu tố chính.

Màn khai tử bất ngờ sau 3 tháng khiến mẫu smartphone đột phá của Samsung bị nhại thành Galaxy Z TriMonth.

Nếu bạn đang chờ đợi để mua Samsung Galaxy Z TriFold và nghĩ rằng sản phẩm này đã hết hàng, thì bạn thật may mắn, bởi Samsung vừa chính thức thông báo sẽ mở bán lại và lên kệ tại Mỹ trong thời gian tới.

Samsung xác nhận Galaxy Z TriFold sẽ được bán trở lại tại Mỹ từ thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026. Theo công ty, mẫu điện thoại gập ba này sẽ được phân phối qua cửa hàng trực tuyến của Samsung và một số cửa hàng trải nghiệm được chọn.

Đối với mua sắm trực tiếp, sản phẩm sẽ có mặt tại các địa điểm như Los Cerritos Center (Cerritos, CA), Mall of America (Bloomington, MN), Queens Center (Elmhurst, NY), Roosevelt Field (Garden City, NY), The Americana at Brand (Glendale, CA), The Galleria (Houston, TX) và Stonebriar Centre (Frisco, TX).

Hãy nhanh tay sở hữu, có thể đây là đợt sản phẩm cuối cùng.

Samsung chưa công bố thời gian mở bán cụ thể, nhưng dựa trên các đợt mở bán trước, nhiều khả năng sản phẩm sẽ lên kệ vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (EDT).

Nếu bạn đang có ý định mua, đây có thể là cơ hội cuối cùng, bởi ngay từ đầu, sản phẩm này đã được định vị là thiết bị giới hạn về số lượng, và đây có thể là lần cuối cùng nó xuất hiện trên thị trường.

Có những thông tin cho rằng Samsung đang phát triển phiên bản kế nhiệm Galaxy Z TriFold, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027, tuy nhiên hiện chưa có xác nhận chính thức.

Trước mắt, Samsung dường như đang tập trung vào các thiết bị sắp ra mắt như Galaxy Z Fold 8 và một mẫu Wide Fold mới, nhằm cạnh tranh với iPhone màn hình gập của Apple dự kiến trình làng cuối năm nay.

Nếu bạn từng tò mò về sản phẩm này, thì hãy mạnh dạn thử, đặt mua và sở hữu thiết bị có thể trở thành hàng hiếm về sau. Đây là một thiết bị độc đáo, hiện chưa có sản phẩm nào tương tự trên thị trường.