Số hóa

HTC sẽ sản xuất kính AI do Google phát triển

Một báo cáo tuyên bố rằng công việc phát triển kính AI của Google đã hoàn tất và HTC sẽ là đơn vị sản xuất.

Tuệ Minh

Thị trường kính AI đang rất tiềm năng để khám phá và mở rộng, với thế mạnh của Google trong việc xây dựng nền tảng Android, mang lại cho hãng lợi thế rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh khi công ty giới thiệu giải pháp riêng.

Nguyên mẫu kính AR của Google được đánh giá vượt trội hơn nhiều so với Meta Ray-ban. Ảnh: JD Net

Các báo cáo trước đây đã lan truyền rộng rãi, khẳng định Google hoàn toàn không có ý định ra mắt cặp kính riêng.

Tuy nhiên, một báo cáo mới được tình cờ phát hiện cho biết Google đã hoàn tất việc phát triển kính thông minh của mình thông qua ủy thác cho một số công ty tại Đài Loan.

Thông tin chi tiết cho biết, Quanta, công ty chuyên sản xuất Apple Watch và Macbook chịu trách nhiệm thiết kế nguyên mẫu của chiếc kính thông minh chưa được đặt tên này.

Trong khi HTC là nhà sản xuất theo hợp đồng nhờ kinh nghiệm sản xuất kính AI của riêng mình mang tên VIVE Eagle, được bán kèm với mô hình ngôn ngữ do Trung Quốc phát triển.

Với kinh nghiệm làm kính Vive Eagle, HTC được Google tin tưởng giao phó sản xuất kính AI.

Với toàn bộ chuỗi cung ứng đã được thiết lập, việc Google bật đèn xanh và tham gia vào thị trường này, vốn đang bị Meta thống trị, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dựa trên dữ liệu do Counterpoint Research công bố, doanh số kính thông minh toàn cầu đã tăng trưởng 110% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025, với toàn bộ đà tăng trưởng được dẫn dắt bởi mẫu Ray-Ban Meta.

Các số liệu thống kê nêu trên làm nổi bật rất nhiều cơ hội cho những đối thủ khác, với Meta chiếm ưu thế với 73% thị phần trong nửa đầu năm 2025.

Đối với HTC, việc giành được hợp đồng sản xuất của Google sẽ giải quyết những thách thức kinh doanh cấp bách. Công ty có thể tăng cường hiệu suất sử dụng tại cơ sở Đào Viên, đồng thời mở rộng hoạt động vượt ra ngoài phạm vi hiện tại.

Google giới thiệu các tính năng của kính XR.
Patently Apple
Link bài gốc Copy link
https://www.patentlyapple.com/2025/08/googles-ai-smartglasses-are-set-to-launch-this-fall-and-advance-the-new-era-of-wearable-intelligence-ahead-of-apples-20.html
#kính AI Google #sản xuất kính thông minh HTC #kính AR Google Quanta #thị trường kính AI #cạnh tranh kính AR Meta #doanh số kính thông minh 2025

Số hóa

Kính thông minh Ally Solos giúp người khiếm thị "nhìn thấy thế giới"

Chiếc kính thông minh này sử dụng AI để giúp người dùng thị lực kém nhìn thấy thế giới xung quanh.

Một cặp kính thông minh được thiết kế riêng cho người khiếm thị và thị lực kém, cho phép họ cảm nhận thế giới xung quanh. Điều này không còn là khoa học viễn tưởng nữa: giờ đây đã trở thành hiện thực, nhờ trí tuệ nhân tạo.

Xem chi tiết

Số hóa

Brilliant Labs ra mắt kính thông minh AI Halo thế hệ mới

Halo là kính thông minh mới của Brilliant Labs được giới thiệu tích hợp công AI kèm với màn hình OLED sẽ ra mắt cuối 2025 với giá từ 299 đô.

screenshot-2025-07-31-14-08-27-882-apprevancedandroidyoutube-edit.jpg

Brilliant Labs là công ty khởi nghiệp đã tạo ra Frame, chiếc kính thông minh nguồn mở được thiết kế dành cho những nhà thiết kế phần mềm và những người sáng tạo. Brilliant Labs, do cựu nhân viên Apple Bobak Tavangar đứng đầu, vừa công bố Halo, cặp kính thông minh AI mới nhất, hứa hẹn sẽ trở thành phụ kiện hàng ngày tiếp theo của bạn — và chúng được tích hợp nhiều tính năng AI đầu tiên trong ngành.

Xem chi tiết

Số hóa

Xiaomi ra mắt kính thông minh AR tích hợp AI gọn và đa năng

Đây không phải là thiết bị thực tế ảo như Apple Vision Pro nhưng sẽ là đối thủ đáng chú ý của các mẫu kính AI của Ray-Ban và Meta vốn có giá bán tương tự.

Xiaomi chính thức giới thiệu kính thông minh mới với tên gọi đơn giản: Xiaomi AI Glasses. Đây không phải là thiết bị thực tế ảo như Apple Vision Pro nhưng sẽ là đối thủ đáng chú ý của các mẫu kính AI của Ray-Ban và Meta vốn có giá bán tương tự.

Xem chi tiết

