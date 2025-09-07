HTC sẽ sản xuất kính AI do Google phát triển

Một báo cáo tuyên bố rằng công việc phát triển kính AI của Google đã hoàn tất và HTC sẽ là đơn vị sản xuất.

Thị trường kính AI đang rất tiềm năng để khám phá và mở rộng, với thế mạnh của Google trong việc xây dựng nền tảng Android, mang lại cho hãng lợi thế rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh khi công ty giới thiệu giải pháp riêng.

Nguyên mẫu kính AR của Google được đánh giá vượt trội hơn nhiều so với Meta Ray-ban. Ảnh: JD Net

Các báo cáo trước đây đã lan truyền rộng rãi, khẳng định Google hoàn toàn không có ý định ra mắt cặp kính riêng.

Tuy nhiên, một báo cáo mới được tình cờ phát hiện cho biết Google đã hoàn tất việc phát triển kính thông minh của mình thông qua ủy thác cho một số công ty tại Đài Loan.

Thông tin chi tiết cho biết, Quanta, công ty chuyên sản xuất Apple Watch và Macbook chịu trách nhiệm thiết kế nguyên mẫu của chiếc kính thông minh chưa được đặt tên này.

Trong khi HTC là nhà sản xuất theo hợp đồng nhờ kinh nghiệm sản xuất kính AI của riêng mình mang tên VIVE Eagle, được bán kèm với mô hình ngôn ngữ do Trung Quốc phát triển.

Với kinh nghiệm làm kính Vive Eagle, HTC được Google tin tưởng giao phó sản xuất kính AI.

Với toàn bộ chuỗi cung ứng đã được thiết lập, việc Google bật đèn xanh và tham gia vào thị trường này, vốn đang bị Meta thống trị, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dựa trên dữ liệu do Counterpoint Research công bố, doanh số kính thông minh toàn cầu đã tăng trưởng 110% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025, với toàn bộ đà tăng trưởng được dẫn dắt bởi mẫu Ray-Ban Meta.

Các số liệu thống kê nêu trên làm nổi bật rất nhiều cơ hội cho những đối thủ khác, với Meta chiếm ưu thế với 73% thị phần trong nửa đầu năm 2025.

Đối với HTC, việc giành được hợp đồng sản xuất của Google sẽ giải quyết những thách thức kinh doanh cấp bách. Công ty có thể tăng cường hiệu suất sử dụng tại cơ sở Đào Viên, đồng thời mở rộng hoạt động vượt ra ngoài phạm vi hiện tại.