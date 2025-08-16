Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cộng đồng trẻ

Hot girl xứ Nghệ sở hữu làn da trắng phát sáng, thân hình cực phẩm

Giữa vô vàn gương mặt xinh đẹp trên mạng xã hội, Bạch Huyền Trang vẫn tạo nên sức hút riêng nhờ làn da trắng phát sáng cùng nhan sắc xinh đẹp.

Trầm Phương
1-3977.jpg
Sở hữu làn da trắng mịn màng và thân hình chuẩn từng centimet, Bạch Huyền Trang - hot girl đến từ Nghệ An luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
2-9486.jpg
Điểm nổi bật nhất ở cô chính là làn da trắng sáng không tì vết, tưởng chừng như "phát sáng" dưới ánh nắng mặt trời. (Ảnh: IGNV)
3-9203.jpg
Làn da này không chỉ làm nổi bật mọi trang phục mà cô diện, từ những bộ bikini rực rỡ đến những chiếc váy nhẹ nhàng, mà còn giúp cô tỏa ra vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
4-3737.jpg
Không chỉ có làn da lý tưởng, hot girl xứ Nghệ còn sở hữu một thân hình "cực phẩm" với ba vòng cân đối. Trong những bức ảnh đi biển hay khoe dáng bên hồ bơi, cô nàng tự tin diện những bộ bikini đa dạng, khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc và đường cong quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
5-5617.jpg
Dù là bikini chấm bi cổ điển hay bikini màu sắc rực rỡ, cô đều biết cách biến chúng thành những món đồ tôn vinh vẻ đẹp hình thể của mình. (Ảnh: IGNV)
6-1489.jpg
Kết hợp với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh và thần thái cuốn hút, Bạch Huyền Trang dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
7-9597.jpg
Dù ở góc chụp nào, cô nàng cũng khoe khéo được đường cong nóng bỏng, vòng eo con kiến và đôi chân thon dài. (Ảnh: IGNV)
8-1550.jpg
Thân hình săn chắc, không chút mỡ thừa của Bạch Huyền Trang là minh chứng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc và lối sống lành mạnh. (Ảnh: IGNV)
9-4809.jpg
Bạch Huyền Trang nổi tiếng từ khi còn là sinh viên của trường Đại học Luật với nhiều biệt danh như: "Hot girl trường Luật", "Crush quốc dân"...(Ảnh: IGNV)
10-4127.jpg
Khi còn là sinh viên trường Luật, hot girl xứ Nghệ sở hữu vẻ đẹp thơ ngây, kẹo ngọt. Hiện tại, cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính pha nét quyến rũ, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
#hot girl Nghệ An #làn da sáng #thân hình chuẩn #Bạch Huyền Trang #gương mặt xinh đẹp #body quyến rũ

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe dáng "bốc lửa", dân mạng "đứng ngồi không yên"

Á hậu Thảo Nhi Lê vừa gây bão mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện bikini nóng bỏng bên bờ biển, khoe trọn vóc dáng săn chắc, quyến rũ.

a1.jpg
Á hậu Thảo Nhi Lê vừa gây bão mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện bikini nóng bỏng bên bờ biển, khoe trọn vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Ngay lập tức, bộ ảnh đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.
a2.jpg
Trong những bức hình được chia sẻ, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diện một bộ bikini hai mảnh màu trắng tinh khôi, tôn lên làn da nâu khỏe khoắn và những đường cong chuẩn mực.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Nàng mẫu Nghệ An khoe đường cong cực nét trong loạt ảnh đi biển

Với thân hình chuẩn từng centimet và thần thái cuốn hút, nàng mẫu Huệ Chi - cô gái đến từ Nghệ An - luôn biết cách "đốt mắt" người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.

1-4507.jpg
Huệ Chi được biết đến là một nàng mẫu với phong cách gợi cảm, sắc sảo. Mới đây, cô nàng đã gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi biển, khoe trọn đường cong nóng bỏng và vẻ đẹp ngọt ngào, tươi trẻ. (Ảnh: IGNV)
2-1478.jpg
Trong bộ ảnh, Huệ Chi diện bikini hai mảnh màu vàng ánh kim lấp lánh, một thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, giúp tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Louis Phạm diện bikini nhỏ xíu, thân hình "cháy" hơn cả thời tiết mùa hè

Trong loạt ảnh mới, Louis Phạm diện bikini nhỏ xíu, tôn lên đường cong "mê người" và làn da nâu khỏe khoắn, khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.

1-7122.jpg
Louis Phạm vừa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" với loạt ảnh diện bikini đầy táo bạo, không chỉ khoe trọn vóc dáng gợi cảm mà còn thể hiện gu thời trang biển gợi cảm đầy ấn tượng. (Ảnh: Instagram @louispham203)
2-8910.jpg
Trong bộ ảnh, Louis Phạm chọn thiết kế bikini tối giản về màu sắc với gam đen sang trọng, nhưng lại được chăm chút tỉ mỉ trong từng đường cắt và chi tiết. (Ảnh: Instagram @louispham203)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới