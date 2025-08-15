Hà Nội

Thủ đô Hà Nội rực đỏ sắc cờ trước thềm 80 năm Quốc Khánh 2/9

Cộng đồng trẻ

Thủ đô Hà Nội rực đỏ sắc cờ trước thềm 80 năm Quốc Khánh 2/9

Hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, khắp các con phố ở Hà Nội đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và đầy tự hào.

Trầm Phương
Những ngày này, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhằm hướng tới chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Nhiều tuyến phố như: Hàng Mã, Hàng Lược, đường Độc Lập... rực rỡ sắc màu của cờ Đảng, cờ Tổ Quốc. Tại Hàng Mã, những vật phẩm trang trí thấm đẫm tinh thần yêu nước được bày bán vô cùng bắt mắt. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Những dải cờ đỏ nối tiếp nhau, đan xen giữa những tán cây xanh mát, tạo thành một "mái vòm" cờ rực rỡ. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Những lá cờ được treo trang trọng, thẳng tắp, phấp phới trong gió. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Cảnh tượng này không chỉ tô điểm cho không gian phố thị mà còn gợi lên trong lòng mỗi người dân niềm tự hào dân tộc sâu sắc. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Trong không gian tràn ngập màu cờ, cuộc sống thường nhật của người dân Thủ đô vẫn diễn ra nhịp nhàng. Những người đi xe đạp, xe máy, hay những gánh hàng rong vẫn lặng lẽ di chuyển dưới những dải cờ. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Tất cả đều hòa quyện vào không gian hướng tới ngày lễ kỳ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tạo nên một bức tranh vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa trang nghiêm vừa gần gũi. (Ảnh: Hoàng Hiếu)
Trên mạng xã hội, nhiều người đã ghi lại những khoảnh khắc bắt gặp trên phố phường, đăng tải lên các hội nhóm để lan tỏa không khí hân hoan. (Ảnh: Hoàng Hiếu)
Không khí chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp phố phường Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu)
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sắc đỏ của lòng yêu nước đã và đang làm bừng sáng cả một góc trời Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu)
#Hà Nội #Quốc khánh 2/9 #cờ đỏ #tự hào dân tộc #phố phường Hà Nội #lễ kỷ niệm

