Hot girl Ngân Hà 'đốn tim' với loạt khoảnh khắc vi vu xứ Hàn

Cộng đồng trẻ

Hot girl Ngân Hà 'đốn tim' với loạt khoảnh khắc vi vu xứ Hàn

Chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, cô nàng Tiktoker đình đám Võ Nữ Ngân Hà khiến fan không khỏi xuýt xoa.

Trầm Phương
Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu cùng vóc dáng quyến rũ, Võ Nữ Ngân Hà (hay còn được biết đến với biệt danh Hà Môi, sinh năm 2003, quê Đắk Lắk) luôn là tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng từng theo học trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) và là gương mặt mẫu ảnh, TikToker được nhiều người yêu mến. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Ngân Hà đã ghi lại hành trình khám phá xứ sở kim chi vào một ngày cuối thu se lạnh. Phong cách thời trang và thần thái của cô nàng đã thực sự "đốn tim" người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến đi này, Võ Nữ Ngân Hà đã chọn một set đồ mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch và cực kỳ phù hợp với không khí mùa lạnh tại Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Cô diện một chiếc áo khoác dạ dáng ngắn, màu xám lông chuột, với thiết kế hai hàng cúc tạo nên vẻ ngoài thời thượng, ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Bên trong là áo sơ mi trắng phối cùng áo vest len mỏng và chiếc cà vạt kẻ caro tông nâu trầm, mang đến cảm giác như một cô nàng sinh viên châu Âu. (Ảnh: IGNV)
Không thể không kể đến chiếc mũ thủy thủ màu nâu da bò cá tính, cùng đôi boot và chân váy màu nâu đất, tạo nên một tổng thể hài hòa, "ton-sur-ton" cực kỳ cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Hot girl Đắk Lắk đã khéo léo lựa chọn những địa điểm mang đậm chất Hàn Quốc để cho ra đời những bức ảnh "triệu like". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không quên ghi lại khoảnh khắc đáng yêu khi thưởng thức đồ ăn đường phố, đặc biệt là tạo dáng bên quầy trái cây tươi sắc màu. (Ảnh: IGNV)
Ngân Hà cũng check-in tại những con phố rợp lá vàng rụng, đặc trưng của mùa thu Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Nàng Tiktoker cũng dạo bước trên con đường lát đá giữa những ngôi nhà truyền thống Hanok với kiến trúc mái ngói cong và tường đá đặc trưng. Khung cảnh cổ kính này càng tôn lên nét duyên dáng, lãng mạn của cô. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hot girl Ngân Hà #tiktoker hà môi #võ nữ ngân hà #du lịch hàn quốc #du lịch #tiktoker

