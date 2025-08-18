Hà Nội

Hot girl gây tranh cãi với những màn "khoe body" táo bạo

Cộng đồng trẻ

Hot girl gây tranh cãi với những màn "khoe body" táo bạo

Mới đây, hot girl có tên N.H.P.D đăng tải một video "nói đạo lý" nhưng cô nàng này sử dụng hình ảnh khiến nhiều người xem cảm thấy bất bình. 

Thiên Anh
Mới đây, MXH bất ngờ bàn tán xôn xao về một fanpage có tên N.H.P.D. Được biết, hot girl này sở hữu một lượng người theo dõi không nhỏ, lên tới con số hơn 136 nghìn.
Trên fanpage, cô nàng sử dụng chủ yếu để bán hàng online, giới thiệu các sản phẩm làm đẹp cho phái nữ, song lại nhận được lượng tương tác cực kỳ ấn tượng.
Khác với các hot girl cũng bán hàng online, N.H.P.D sử dụng loạt content khá táo bạo để gây sự chú ý. Cô nàng này thường xuyên "khoe body" trong các video, thậm chí có cả những màn "dí sát" camera, khiến nhiều khán giả không khỏi giật mình sửng sốt.
Mới đây, N.H.P.D đăng tải một video "nói đạo lý", phân tích, đánh giá quan điểm sống và bày tỏ suy nghĩ của bản thân về tư tưởng của nhiều bạn nữ trẻ tuổi.
Tuy nhiên, phần hình ảnh mà cô nàng này sử dụng trong video lại khiến nhiều người xem cảm thấy khó hiểu, đến mức bất bình.
Trong nửa đầu video, N.H.P.D không hề lộ mặt, chỉ cố tình để lộ vòng 3, nhằm mục đích PR cho sản phẩm làm đẹp mà cô nàng đang rao bán.
Dưới bình luận của video, bên cạnh những lời khen được "đẩy lên top", không khó để tìm thấy những ý kiến chỉ trích, thậm chí là có phần khiếm nhã, bàn tán về cơ thể và cách quảng cáo của hot girl này.
Có người bảo N.H.P.D "bớt nói lại", có người thì cho rằng cô nàng chỉ đang "làm màu", "mục đích chỉ để khoe vòng 3" mà thôi...
Một số người xem cho rằng cách làm của N.H.P.D là "phản cảm", đặc biệt khi nội dung video lại đang bàn về lối sống và nhân cách – những chủ đề vốn đòi hỏi sự nghiêm túc và tập trung.
Mặt khác, cũng có không ít người đối lập, cho rằng việc xây dựng hình ảnh gợi cảm là phong cách cá nhân. Cô nàng hoàn toàn có quyền thể hiện, miễn không vi phạm quy định nền tảng. Hơn nữa, đây cũng là một cách minh họa chân thật cho công dụng của những sản phẩm được quảng cáo, giúp đạt doanh số tốt hơn. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook N.H.P.D.
#hot girl #khoe body #tranh luận #N.H.P.D #hình ảnh phản cảm #xã hội

