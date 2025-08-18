Hot girl gây tranh cãi với những màn "khoe body" táo bạo

Chui vào nhà hàng xóm để trộm cắp thì bị phát hiện và chủ nhà quyết bắt cho bằng được, Tạ Văn Chiến đã giằng lấy chiếc chày gỗ đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà.