Mỹ nhân được báo Trung khen "đẹp nhất Việt Nam" là ai?

Cộng đồng trẻ

Mới đây, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đăng tải một bài viết hết lời ca ngợi Chi Pu, gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Thiên Anh
Mới đây, trang tin nổi tiếng Sohu của Trung Quốc đã gây bất ngờ khi đăng tải một bài viết hết lời ca ngợi Chi Pu, gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam". Thông tin này nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao bởi không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả truyền thông xứ tỷ dân.
Theo Sohu, Chi Pu là một nghệ sĩ đa tài khi vừa có thể làm ca sĩ, diễn viên, người mẫu vừa ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bài viết trên Sohu mô tả Chi Pu sở hữu "vẻ đẹp gây choáng ngợp" với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và vóc dáng gợi cảm.
Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái sang chảnh, Chi Pu luôn là một trong những ngôi sao thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trước công chúng.
Trang tin này còn dành nhiều lời khen cho sự nghiệp của Chi Pu, nhấn mạnh rằng cô không chỉ đẹp mà còn thành công.
Từ những bản hit đình đám, các sản phẩm âm nhạc đa dạng thể loại đến những vai diễn điện ảnh - truyền hình ghi dấu ấn, Chi Pu được miêu tả như một trong những biểu tượng nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của làng giải trí Việt. Ảnh: Đẹp
Dù từng gây tranh cãi về giọng hát nhưng không thể phủ nhận nhiều sản phẩm của Chi Pu vẫn tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, lọt top trending và có lượng người nghe đáng kể.
Với sự bền bỉ, Chi Pu đã dần xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn diện, không giới hạn bản thân trong bất kỳ lĩnh vực nào.
Năm 2023, Chi Pu gây tiếng vang khi tham gia show truyền hình ăn khách Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng bản Trung. Tại đây, cô không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc xinh đẹp, phong thái tự tin mà còn góp phần mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả Trung Quốc.
Sự xuất hiện của Chi Pu trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng bản Trung đã mở ra cơ hội để cô phát triển song song tại cả Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Chi Pu #mỹ nhân Việt Nam #báo Trung #đẹp nhất Việt Nam #sao Việt #nhan sắc nổi bật

