Sau khi sinh 4 con, sắc vóc ái nữ đại gia Minh Nhựa ra sao?

Cộng đồng trẻ

Sau khi sinh 4 con, sắc vóc ái nữ đại gia Minh Nhựa ra sao?

Sau 4 lần sinh nở, Joyce Phạm luôn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thậm chí được nhận xét không khác nhiều so với khi chưa kết hôn.

Thiên Anh
Mới đây, Joyce Phạm - con gái lớn đại gia Minh Nhựa - đăng tải loạt ảnh tình tứ bên ông xã Tâm Nguyễn, kỷ niệm 6 năm cô được ngỏ lời cầu hôn.
Bên cạnh hình ảnh hạnh phúc, mặn nồng của cặp đôi Joyce Phạm - Tâm Nguyễn, vóc dáng sau khi hạ sinh em bé thứ 4 của ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa nhận nhiều sự chú ý, khen ngợi.
Ái nữ nhà Minh Nhựa xuất hiện trong thiết kế váy nhiều tầng khoe bờ vai gợi cảm. "Như chưa hề sinh em bé nào luôn, đẹp xuất sắc", một người theo dõi cảm thán dưới bài đăng.
Joyce Phạm hạ sinh con trai út, bé Jayric, vào ngày 22/6. Chỉ sau đó hơn 1 tháng, khi tham dự một sự kiện, cô gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn, thần sắc rạng rỡ.
Trong chuyến nghỉ dưỡng cách đây chưa lâu, Joyce Phạm tiếp tục nhận lời khen khi gần như đã về dáng như trước khi sinh.
Với các lần mang thai khá gần nhau, nhiều người cho rằng việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng như rich kid sinh năm 1999 là điều đáng ngưỡng mộ.
Trước đó ngay cả khi ở những ngày cuối thai kỳ, Joyce Phạm cũng được nhận xét không bị mất nét hay thay đổi quá nhiều trừ phần bụng. Cô cũng thường xuyên xuất hiện với vẻ tươi tắn, liên tục du lịch, dự sự kiện.
Joyce Phạm từng chia sẻ vợ chồng cô dự định dừng lại ở 3 bé, song Jayric đã đến như một món quà.
Hiện, Joyce Phạm là hot mom nổi tiếng mạng xã hội với hơn 500.000 người theo dõi trang cá nhân.
Ngoài cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Joyce Phạm thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự sự kiện, cuộc sống sang chảnh đến người theo dõi. Ảnh: Facebook nhân vật.
