Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl 9x Hà thành nay là mẹ 1 con mặc gì cũng thành trend

Cộng đồng trẻ

Hot girl 9x Hà thành nay là mẹ 1 con mặc gì cũng thành trend

Trong hội 9x Hà thành, Mẫn Tiên là người sở hữu visual trẻ trung nhất, lại thêm style đẹp đỉnh chóp không có điểm chê.

Thiên Anh
Mẫn Tiên - nàng hot girl Hà Thành đình đám năm nào, nay ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi làm mẹ. Gương mặt khả ái, thần thái tươi tắn cùng nụ cười "rụng tim" giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
Mẫn Tiên - nàng hot girl Hà Thành đình đám năm nào, nay ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi làm mẹ. Gương mặt khả ái, thần thái tươi tắn cùng nụ cười "rụng tim" giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
Trên Instagram, Mẫn Tiên sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi.
Trên Instagram, Mẫn Tiên sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi.
Không chỉ giữ phong độ về nhan sắc, gu thời trang của Mẫn Tiên cũng đẹp bền bỉ suốt bao năm tháng. Street style của cô ghi điểm tuyệt đối với những trang phục năng động, nữ tính nhưng không kém phần thanh lịch sành điệu.
Không chỉ giữ phong độ về nhan sắc, gu thời trang của Mẫn Tiên cũng đẹp bền bỉ suốt bao năm tháng. Street style của cô ghi điểm tuyệt đối với những trang phục năng động, nữ tính nhưng không kém phần thanh lịch sành điệu.
Dù chỉ cao 1m53, song, nhờ khả năng mix match khéo léo, mọi outfit của Mẫn Tiên đều xinh sang và nổi bật theo cách riêng.
Dù chỉ cao 1m53, song, nhờ khả năng mix match khéo léo, mọi outfit của Mẫn Tiên đều xinh sang và nổi bật theo cách riêng.
Diện áo ba lỗ trắng bản to, Mẫn Tiên chọn sơ vin cùng quần suông rộng, đeo thêm 1 chiếc túi xách xinh xắn là hoàn thành xong outfit xinh xịn xuống phố. Cách phối này giúp cô có được diện mạo vừa yêu kiều vừa trẻ trung, sành điệu
Diện áo ba lỗ trắng bản to, Mẫn Tiên chọn sơ vin cùng quần suông rộng, đeo thêm 1 chiếc túi xách xinh xắn là hoàn thành xong outfit xinh xịn xuống phố. Cách phối này giúp cô có được diện mạo vừa yêu kiều vừa trẻ trung, sành điệu
Diện váy cúp ngực dáng dài với họa tiết kẻ caro, Mẫn Tiên chẳng mix match phụ kiện nhiều, chỉ tập trung vào lớp trang điểm tươi tắn cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh là đủ thu hút mọi ánh nhìn
Diện váy cúp ngực dáng dài với họa tiết kẻ caro, Mẫn Tiên chẳng mix match phụ kiện nhiều, chỉ tập trung vào lớp trang điểm tươi tắn cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh là đủ thu hút mọi ánh nhìn
Không chỉ váy, Mẫn Tiên còn siêu mê các mẫu áo cúp ngực.
Không chỉ váy, Mẫn Tiên còn siêu mê các mẫu áo cúp ngực.
Cô thường ưu ái các gam màu ngọt ngào như trắng, hồng, xanh mint cùng thiết kế hoa nhí nổi bật.
Cô thường ưu ái các gam màu ngọt ngào như trắng, hồng, xanh mint cùng thiết kế hoa nhí nổi bật.
Style trẻ trung, năng động của Mẫn Tiên không thể thiếu những mẫu áo thun trơn. Cô thường sơ vin đơn giản với quần suông hoặc mix match bắt mắt với chân váy kẻ
Style trẻ trung, năng động của Mẫn Tiên không thể thiếu những mẫu áo thun trơn. Cô thường sơ vin đơn giản với quần suông hoặc mix match bắt mắt với chân váy kẻ
Váy 2 dây dáng dài thướt tha chạm gót là một trong những trang phục yêu thích trong tủ đồ hè của Mẫn Tiên. Cô thường chọn diện thiết kế trơn màu, khoe khéo bờ vai trần gợi cảm đồng thời mang đến sự thoải mái khi di chuyển. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Váy 2 dây dáng dài thướt tha chạm gót là một trong những trang phục yêu thích trong tủ đồ hè của Mẫn Tiên. Cô thường chọn diện thiết kế trơn màu, khoe khéo bờ vai trần gợi cảm đồng thời mang đến sự thoải mái khi di chuyển. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
#Hot girl Hà thành #Mẫn Tiên #phong cách thời trang #trend #visual trẻ trung #mẹ một con

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT