[GALLERY] Tata đổ 20 tấn đá sỏi lên ôtô siêu rẻ Aeris để chứng minh độ bền

Mẫu sedan rẻ nhất Ấn Độ là Tata Aeris vừa ra mắt với hàng loạt nâng cấp so với Tigor. Mới đây, xe đã được hãng đổ 20 tấn đá lên nóc để chứng minh độ bền.