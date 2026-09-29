5 điểm Apple Maps có thể khiến Google Maps lép vế

Google Maps vẫn mạnh về dữ liệu và tìm kiếm địa điểm, nhưng Apple Maps ghi điểm nhờ giao diện gọn, tính năng hiking, Apple Watch và cách tiếp cận quyền riêng tư

Google Maps từ lâu đã trở thành ứng dụng bản đồ quen thuộc với người dùng smartphone, từ chỉ đường, tìm quán ăn đến kiểm tra tình trạng giao thông. Tuy nhiên, Apple Maps cũng đã được nâng cấp đáng kể sau nhiều năm phát triển. Điểm đáng chú ý của dịch vụ này không nằm ở việc sở hữu cơ sở dữ liệu địa điểm lớn hơn, mà ở cách Apple tối ưu trải nghiệm sử dụng. Giao diện Apple Maps được thiết kế khá tối giản, tập trung vào đường đi, tên phố và tình trạng giao thông, hạn chế lượng thông tin xuất hiện cùng lúc trên màn hình.

Apple Maps tập trung vào giao diện bản đồ trực quan và các thông tin cần thiết khi di chuyển.

Một lợi thế khác của Apple Maps nằm ở các tính năng dành cho hoạt động ngoài trời. Tại những khu vực được hỗ trợ, bản đồ địa hình hiển thị đường đồng mức, tuyến đường mòn và thông tin độ cao. Người dùng còn có thể tự tạo lộ trình đi bộ, đánh dấu các điểm trên đường rồi lưu lại để sử dụng khi không có mạng. Những công cụ này đặc biệt hữu ích với người thường xuyên hiking hoặc khám phá những khu vực ít quen thuộc.

Apple Maps cũng tận dụng tốt hệ sinh thái Apple. Khi kết hợp với Apple Watch, người dùng có thể nhận hướng dẫn rẽ bằng các kiểu rung khác nhau thay vì liên tục lấy iPhone ra kiểm tra. Cách phản hồi này giúp việc đi bộ trở nên thuận tiện hơn, nhất là khi đang di chuyển ở nơi đông người hoặc muốn hạn chế nhìn vào màn hình.

Apple Maps có thể kết hợp Apple Watch để cung cấp hướng dẫn rẽ thông qua phản hồi rung.

Quyền riêng tư tiếp tục là một điểm Apple nhấn mạnh trên Maps. Theo Apple, dữ liệu tìm kiếm và lộ trình được xử lý với các mã định danh thay đổi thường xuyên, đồng thời phần lớn dữ liệu không gắn trực tiếp với tài khoản Apple. Cách tiếp cận này khác với mô hình khai thác dữ liệu rộng của hệ sinh thái Google. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần xem chính sách cụ thể của từng dịch vụ để hiểu rõ dữ liệu được xử lý như thế nào.

Dù vậy, Google Maps vẫn có lợi thế rõ rệt về độ phủ dữ liệu địa điểm, đánh giá cộng đồng, Street View và thông tin giao thông công cộng tại nhiều quốc gia. Cơ sở dữ liệu lớn giúp Google Maps đặc biệt hữu ích khi tìm nhà hàng, cửa hàng hoặc những địa điểm ít phổ biến. Vì thế, hai ứng dụng đang phục vụ những nhu cầu khá khác nhau: Apple Maps chú trọng trải nghiệm gọn gàng và tích hợp hệ sinh thái, còn Google Maps nổi bật ở khả năng tìm kiếm và độ phong phú của dữ liệu.