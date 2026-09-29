Microsoft muốn biến Copilot thành hệ điều hành tác nhân AI

CEO của Microsoft, Satya Nadella cho biết họ đang trao thêm quyền cho Copilot để soạn tài liệu, xây dựng ứng dụng và tự thực hiện công việc suốt ngày đêm.

Microsoft có thể đã giảm sử dụng thương hiệu Copilot PC, nhưng tham vọng lớn hơn dành cho trí tuệ nhân tạo dường như vẫn không thay đổi. Công ty vừa công bố một phiên bản Copilot được thiết kế để không chỉ trả lời câu hỏi mà còn trực tiếp thao tác trên tài liệu, phối hợp công việc và thực hiện nhiệm vụ thay người dùng.

Trong phần giới thiệu sản phẩm mới, CEO Microsoft Satya Nadella gọi Copilot là một “hệ điều hành mới cho công việc”. Tuy nhiên, đây không phải hệ điều hành độc lập nhằm thay thế Windows.

Tuyên bố của CEO Satya Nadella trên trang X cá nhân.

Microsoft đang dùng khái niệm này để mô tả một lớp AI nằm trên các ứng dụng quen thuộc, có khả năng hiểu ngữ cảnh và điều phối công việc giữa nhiều dịch vụ.

Hệ thống mới được chia thành ba thành phần chính gồm Home, Code và Autopilot. Mỗi thành phần đại diện cho một mức độ tự động hóa khác nhau, từ hỗ trợ người dùng xử lý tài liệu đến hoạt động liên tục mà không cần chờ lệnh ở từng bước.

Copilot có thể tự viết tài liệu và xây dựng ứng dụng

Home đóng vai trò là giao diện trung tâm của Copilot. Người dùng có thể trò chuyện với AI, cho phép nó xem xét những tệp liên quan và đề xuất cách hỗ trợ dựa trên công việc đang thực hiện.

Home có thể làm việc trực tiếp với các ứng dụng như Word, Excel và PowerPoint. Thay vì chỉ đưa ra câu trả lời trong cửa sổ trò chuyện, Copilot có thể tạo bản nháp tài liệu, bảng tính hoặc bài thuyết trình để người dùng tiếp tục chỉnh sửa.

Điều này đưa Copilot tiến gần hơn đến vai trò của một trợ lý thực sự. Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu AI tổng hợp dữ liệu từ nhiều tệp, tạo báo cáo và chuyển nội dung thành bài thuyết trình mà không phải lần lượt mở từng ứng dụng.

Thành phần thứ hai mang tên Code hướng đến việc xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Microsoft cho biết công cụ này sử dụng những năng lực tương tự GitHub Copilot, cho phép người dùng mô tả ứng dụng mong muốn thay vì phải tự viết toàn bộ mã nguồn.

Code kết hợp với Microsoft IQ, hệ thống giúp Copilot duy trì hiểu biết về môi trường làm việc của người dùng.

Điều này có thể giúp Copilot tạo ra các công cụ phù hợp với từng doanh nghiệp. Một nhân viên có thể yêu cầu AI xây dựng ứng dụng nội bộ để theo dõi dự án, tổng hợp báo cáo hoặc xử lý một quy trình thường xuyên mà không cần bắt đầu từ con số không.

Autopilot có thể làm việc suốt ngày đêm

Nếu Home và Code vẫn cần người dùng khởi tạo yêu cầu, Autopilot được thiết kế để hoạt động độc lập hơn. Đây là tên mới của công cụ từng được Microsoft gọi là Scout.

Người dùng chỉ cần giao cho Autopilot một vai trò và mục tiêu. Sau đó, AI có thể tự phân chia công việc, lên lịch họp, nhắc nhở người liên quan, theo dõi các kênh trao đổi, khởi động dự án hoặc tiếp tục những nhiệm vụ còn dang dở.

Autopilot có thể làm việc 24/7 ngay cả khi máy tính của người dùng đã tắt.

Ví dụ, Autopilot có thể theo dõi tiến độ của một dự án, nhận biết khi một thành viên chưa phản hồi rồi tự gửi lời nhắc. Nó cũng có thể tìm thời điểm phù hợp để sắp xếp cuộc họp hoặc chuẩn bị tài liệu trước khi người dùng bắt đầu ngày làm việc.

Microsoft còn giới thiệu Today, một phần của Home nhằm tập hợp email, cuộc trò chuyện trên Teams, lịch họp và những nguồn thông tin khác vào cùng một không gian. Today có thể tóm tắt những việc đang diễn ra, đề xuất lịch trình và chuẩn bị sẵn tài liệu dựa trên các ưu tiên của người dùng.

Home và Code dự kiến được đưa vào chương trình thử nghiệm Frontier trong những tuần tới. Autopilot sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm riêng tư vào cuối tháng, trong khi Today được lên kế hoạch thử nghiệm từ tháng 10.

Tham vọng cũ trở lại dưới một hình thức khác

Ý tưởng “Copilot OS” có nhiều điểm tương đồng với Project Aion, một dự án thử nghiệm từng bị rò rỉ của Microsoft. Aion được mô tả như một môi trường vận hành xoay quanh Copilot, nơi người dùng tạo tài liệu và mở ứng dụng chủ yếu bằng cách trò chuyện với AI.

Copilot OK không thay thế Windows, mà hoạt động xuyên suốt các ứng dụng và dịch vụ hiện có.

Động thái mới cũng xuất hiện ngay sau khi Microsoft và Qualcomm xác nhận không còn gọi các mẫu máy tính mới là Copilot PC. Những tính năng AI vẫn được giữ lại, nhưng cách quảng bá “AI PC” không còn được nhấn mạnh như thời điểm thương hiệu này ra mắt năm 2024.

Microsoft dường như đang chuyển trọng tâm từ việc bán một loại máy tính mới sang chứng minh rằng AI thực sự có thể hoàn thành công việc. Dù vậy, Home, Code và Autopilot vẫn cần vượt qua những câu hỏi về độ chính xác, quyền truy cập dữ liệu và mức độ kiểm soát của con người.

Copilot có thể trở thành “hệ điều hành cho công việc” như Satya Nadella kỳ vọng hay không sẽ phụ thuộc vào việc người dùng có sẵn sàng giao tài liệu, lịch trình và cả những quyết định hằng ngày cho AI hay không.