Loạt ôtô Honda Việt Nam nhận ưu đãi khủng, cao nhất hơn 70 triệu đồng

Honda Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh kích cầu ôtô trong tháng 9/2026 bằng loạt ưu đãi dành cho City, BR-V và HR-V, mức hỗ trợ lên tới hàng chục triệu đồng.

Video: trải nghiệm mẫu xe MPV Honda BR-V tại việt Nam.

Bước sang tháng 9/2026, thị trường ôtô Việt Nam bắt đầu sôi động hơn khi nhiều hãng xe đẩy mạnh chương trình kích cầu, chuẩn bị cho giai đoạn mua sắm cuối năm. Honda Việt Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng việc gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng ở một số dòng xe chủ lực.

Trong chương trình bán hàng mới, ba cái tên được Honda tập trung ưu đãi gồm City, BR-V và HR-V. Hình thức hỗ trợ được thiết kế riêng cho từng mẫu xe, từ lệ phí trước bạ, ưu đãi tài chính cho đến giảm tiền mặt và bảo hiểm.

Honda Việt Nam ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho City và BR-V trong tháng 9.

Honda City là mẫu xe nhận chính sách hỗ trợ nổi bật trong tháng 9. Khách hàng mua sedan hạng B này được hãng hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, giá trị quy đổi khoảng 49,9-56,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Ngoài khoản hỗ trợ trên, người mua còn có thể hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Việc kết hợp ưu đãi lệ phí trước bạ với chính sách tài chính giúp số tiền cần chuẩn bị ban đầu giảm đáng kể.

Honda BR-V cũng có chính sách tương tự khi cả hai phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi có thể vượt 71 triệu đồng.

Sau khi trừ phần được hỗ trợ, khách hàng chủ yếu cần thanh toán thêm các khoản liên quan đến đăng ký biển số, đăng kiểm và một số chi phí sử dụng xe.

Honda BR-V cũng có chính sách tương tự khi cả hai phiên bản đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Giá trị ưu đãi có thể vượt 71 triệu đồng. Riêng phiên bản BR-V L được bổ sung thêm một năm bảo hiểm mang thương hiệu Honda.

Honda HR-V không áp dụng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Thay vào đó, hãng giảm trực tiếp 50 triệu đồng cho hai phiên bản G và L.

Khác với City và BR-V, Honda HR-V không áp dụng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Thay vào đó, hãng giảm trực tiếp 50 triệu đồng cho hai phiên bản G và L.

Sau ưu đãi, giá bán của HR-V G còn từ 619 triệu đồng, trong khi HR-V L có mức giá từ 700 triệu đồng. Người mua hai phiên bản này còn được tặng một năm bảo hiểm Honda, qua đó tăng thêm giá trị cho gói khuyến mại.