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iPhone Duo dùng Touch ID thay Face ID vì lý do này

iPhone Duo được cho là sẽ đưa Touch ID trở lại thay Face ID, chủ yếu để giải quyết bài toán xác thực trên thiết kế gập hai màn hình.

Thiên Trang (th)
iPhone Duo dùng Touch ID thay Face ID vì lý do này

iPhone Duo được cho là sẽ đánh dấu sự trở lại của Touch ID trên iPhone, thay vì tiếp tục sử dụng Face ID như các thế hệ gần đây. Thay đổi này đáng chú ý bởi thiết bị sở hữu thiết kế gập với hai màn hình, khiến Apple phải tính toán lại cách bố trí hệ thống xác thực sinh trắc học.

Thiết kế hai màn hình của iPhone Duo đặt ra bài toán mới cho hệ thống xác thực sinh trắc học.

Với smartphone dạng gập, người dùng có thể thao tác trên màn hình ngoài khi máy đóng hoặc chuyển sang màn hình lớn bên trong khi mở. Nếu Face ID chỉ được bố trí ở một vị trí, việc xác thực trong một số tình huống có thể phụ thuộc vào hướng cầm và trạng thái của thiết bị. Trong khi đó, đưa hệ thống nhận diện khuôn mặt lên cả hai phía sẽ làm tăng yêu cầu về không gian linh kiện cũng như cấu trúc bên trong máy.

Một yếu tố khác liên quan đến camera ẩn dưới màn hình. iPhone Duo được cho là có camera FaceTime đặt dưới màn hình trong, nhưng camera phục vụ gọi video không đồng nghĩa với việc có thể đảm nhiệm Face ID. Hệ thống bảo mật của Apple cần cụm cảm biến TrueDepth để thu thập dữ liệu khuôn mặt và xác thực người dùng. Việc tích hợp đầy đủ hệ thống này bên dưới màn hình có thể phức tạp hơn đáng kể so với một camera thông thường.

Thay vào đó, Touch ID trên nút sườn có thể mang đến cách xác thực nhất quán hơn. Khi iPhone Duo đóng, người dùng có thể chạm vào cảm biến để mở khóa từ màn hình ngoài. Khi mở thiết bị, vị trí cảm biến vẫn không thay đổi nên thao tác xác thực cũng được giữ nguyên. Cách bố trí này giúp người dùng không phải điều chỉnh hướng thiết bị hoặc đưa màn hình về vị trí nhất định để camera có thể nhận diện khuôn mặt.

Touch ID trên nút sườn có thể giúp người dùng mở khóa thuận tiện ở cả trạng thái đóng và mở.

Sự trở lại của Touch ID vì thế không nhất thiết đồng nghĩa Apple quay lại công nghệ cũ do Face ID kém phù hợp. Với iPhone Duo, phương thức xác thực cần thích ứng với một thiết bị có hai trạng thái sử dụng khác nhau. Cảm biến vân tay trên nút sườn có thể giải quyết bài toán này bằng một vị trí cố định, trong khi Face ID vẫn có những lợi thế riêng về khả năng xác thực mà người dùng iPhone đã quen thuộc.

Nếu thông tin trên trở thành thiết kế chính thức, iPhone Duo sẽ tạo ra một khác biệt đáng chú ý so với dòng iPhone truyền thống. Thay đổi này cũng cho thấy khi kiểu dáng smartphone thay đổi, những thành phần tưởng như quen thuộc như phương thức mở khóa cũng có thể phải được thiết kế lại để phù hợp với cách người dùng tương tác với thiết bị.

#iPhone Duo #Touch ID #Face ID #gập màn hình #bảo mật #Apple

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