Tận mục cá sấu sông Nile 125 tuổi vẫn không ngừng phát triển

Với 125 tuổi, con cá sấu sông Nile tên Henry là một trong những sinh vật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Hiện cơ thể của Henry vẫn chưa dừng phát triển.

Tâm Anh ((TH)

Cá sấu sông Nile là một trong những loài động vật có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới. Trong tự nhiên, chúng có thể sống đến hơn 70 năm. Trong điều kiện nuôi nhốt, cá sấu sông Nile có thể sống thọ hơn 100 tuổi.

Con cá sấu sông Nile tên Henry được cho là sinh ra vào năm 1900, tại vùng đồng lầy châu thổ Okavango (Botswana). Nó trở thành nỗi ám ảnh của người dân bản địa khi thường xuyên tấn công, ăn thịt gia súc, thậm chí tấn công cả con người.

Cá sấu Henry sắp bước sang tuổi 126. Ảnh: CrocWorld.

Năm 1903, nhà động vật học và thợ săn nổi tiếng người Anh Henry Neumann đã được cử đến để tiêu diệt cá sấu Henry. Tuy nhiên, ông quyết định bắt sống con cá sấu này thay vì giết chết nó. Do đó, tên của con cá sấu được đặt theo tên của ông Neumann.

Sau khi bị bắt sống, cá sấu Henry được người dân địa phương chăm sóc trước khi chuyển đến Trung tâm Bảo tồn CrocWorld tại tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) vào năm 1985. Sống trong môi trường nuôi nhốt và được các nhân viên chăm sóc đầy đủ, cá sấu Henry sống rất thọ và kích thước cơ thể phát triển theo thời gian.

Mọi người thường tổ chức sinh nhật cho cá sấu Henry vào ngày 16/12 hàng năm. Theo đó, tính đến nay, nó đã 125 tuổi. Hiện tại, cá sấu Henry có chiều dài cơ thể 5m và nặng khoảng 750 kg. Cơ thể của nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng tăng trưởng.

Kể từ thời điểm được chuyển đến CrocWorld cho đến nay, cá sấu Henry đã giao phối với 10 con cá sấu cái khác và trở thành cha của hơn 10.000 cá sấu con. Nó hiện sống chung với một con cá sấu cái khoảng 90 năm tuổi có tên Colgate.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Tận mục loài cá sấu có sừng bí ẩn của rừng rậm Amazon

Sống trong các vùng đầm lầy, sông ngòi châu Mỹ, cá sấu Caiman mắt u là loài bò sát thích nghi tốt, có đặc điểm sinh học thú vị.

Phần “u” giữa hai mắt là đặc điểm nhận dạng. Cá sấu Caiman mắt u (Caiman crocodilus) có một gờ xương nổi giữa hai mắt, trông giống như một chiếc “sừng” nhỏ. Đặc điểm này giúp phân biệt chúng với nhiều loài cá sấu khác trong cùng khu vực phân bố. Ảnh: wikimedia.org.
Phân bố rộng khắp Trung và Nam Mỹ. Loài này xuất hiện ở nhiều quốc gia như Brazil, Colombia, Venezuela và cả khu vực Trung Mỹ. Nhờ khả năng thích nghi tốt, chúng sống được trong nhiều môi trường nước khác nhau như sông, hồ, đầm lầy và kênh rạch. Ảnh: Flickr.
Tận mục loài cá sấu quý hiếm nhất thế giới, chỉ có ở Trung Quốc

Ẩn mình trong các đầm lầy và ruộng nước miền Đông Trung Quốc, cá sấu Dương Tử là một trong những loài bò sát cổ xưa, hiếm nhất thế giới.

Một trong hai loài cá sấu Mỹ còn tồn tại. Cá sấu Dương Tử, tên khoa học Alligator sinensis, là một trong hai loài thuộc họ cá sấu Mỹ còn sống trên Trái Đất, cùng với cá sấu Mỹ (Alligator mississippiensis) ở Bắc Mỹ. Điều này khiến chúng trở thành đại diện cực kỳ quý hiếm của một nhánh tiến hóa cổ xưa trong thế giới bò sát. Ảnh: Pinterest.
Kích cỡ khá nhỏ. So với người họ hàng ở Bắc Mỹ, cá sấu Dương Tử có kích thước khiêm tốn hơn nhiều. Con trưởng thành thường dài khoảng 1,5–2 mét và nặng vài chục kilogram. Dù nhỏ, chúng vẫn là loài săn mồi hiệu quả trong môi trường đầm lầy và kênh rạch. Ảnh: Pinterest.
Cá sấu gharial mắc kẹt gần sông Hằng, dân làng hoảng sợ

Một con cá sấu gharial dài 2,5 mét bị bắt gần sông Hằng, người dân hoảng loạn, nhưng đã được giải cứu an toàn nhờ lực lượng lâm nghiệp.

Vụ việc xảy ra tại làng Kashi Sarpati, thuộc khu vực đồn cảnh sát Jigna, huyện Mirzapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hồi tháng 1 năm 2026. Theo đó, Mahesh Nishad, một ngư dân trong làng ra sông Hằng để thả lưới. Sau đó, ông cảm thấy có vật gì đó nặng vướng vào lưới của mình. Khi kéo lên, Sarpati phát hiện một con cá sấu bị mắc kẹt bên trong. Hoảng sợ, ông thả con vật lên bờ và báo cho dân làng.

Ngay khi nhìn thấy con cá sấu dài khoảng 2,5 mét đang nằm gần bờ, những người dân ra sông tắm vào sáng sớm đã la hét trong sợ hãi. Sự náo động đã thu hút dân làng đến hiện trường.

