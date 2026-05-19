Tận mục cá sấu sông Nile 125 tuổi vẫn không ngừng phát triển

Với 125 tuổi, con cá sấu sông Nile tên Henry là một trong những sinh vật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Hiện cơ thể của Henry vẫn chưa dừng phát triển.

Cá sấu sông Nile là một trong những loài động vật có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới. Trong tự nhiên, chúng có thể sống đến hơn 70 năm. Trong điều kiện nuôi nhốt, cá sấu sông Nile có thể sống thọ hơn 100 tuổi.

Con cá sấu sông Nile tên Henry được cho là sinh ra vào năm 1900, tại vùng đồng lầy châu thổ Okavango (Botswana). Nó trở thành nỗi ám ảnh của người dân bản địa khi thường xuyên tấn công, ăn thịt gia súc, thậm chí tấn công cả con người.

Cá sấu Henry sắp bước sang tuổi 126. Ảnh: CrocWorld.

Năm 1903, nhà động vật học và thợ săn nổi tiếng người Anh Henry Neumann đã được cử đến để tiêu diệt cá sấu Henry. Tuy nhiên, ông quyết định bắt sống con cá sấu này thay vì giết chết nó. Do đó, tên của con cá sấu được đặt theo tên của ông Neumann.

Sau khi bị bắt sống, cá sấu Henry được người dân địa phương chăm sóc trước khi chuyển đến Trung tâm Bảo tồn CrocWorld tại tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) vào năm 1985. Sống trong môi trường nuôi nhốt và được các nhân viên chăm sóc đầy đủ, cá sấu Henry sống rất thọ và kích thước cơ thể phát triển theo thời gian.

Mọi người thường tổ chức sinh nhật cho cá sấu Henry vào ngày 16/12 hàng năm. Theo đó, tính đến nay, nó đã 125 tuổi. Hiện tại, cá sấu Henry có chiều dài cơ thể 5m và nặng khoảng 750 kg. Cơ thể của nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng tăng trưởng.

Kể từ thời điểm được chuyển đến CrocWorld cho đến nay, cá sấu Henry đã giao phối với 10 con cá sấu cái khác và trở thành cha của hơn 10.000 cá sấu con. Nó hiện sống chung với một con cá sấu cái khoảng 90 năm tuổi có tên Colgate.