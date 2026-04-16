Tìm ra danh tính loài cá sấu kỷ Tam Điệp sau gần 80 năm 'xếp xó' tầng hầm

Sau gần 80 năm nằm trong tầng hầm bảo tàng, các chuyên gia xác định được loài cá sấu mới sống ở kỷ Tam Điệp. Loài này săn mồi trên cạn chứ không phải dưới nước.

Theo một nghiên cứu mới, vào kỷ Tam Điệp khoảng 205 triệu năm trước, một loài họ hàng mới được xác định của cá sấu hiện đại đã rình, săn mồi ở trên cạn. Giống như những họ hàng cá sấu cổ đại khác, loài mới được xác định chưa từng mạo hiểm xuống nước. Chúng săn bắt con mồi trên cạn tương tự như cách của cáo hoặc chó rừng hiện đại.

"Đây hẳn là một loài săn mồi đáng sợ, với hóa thạch cho thấy nó có khả năng tung ra cú cắn mạnh mẽ", nhóm nghiên cứu cho hay.

Mẫu hóa thạch của loài cá sấu mới xác định ban đầu được phát hiện vào năm 1948 tại Ghost Ranch, New Mexico, tại một địa điểm nổi tiếng về nơi sinh sống của một con khủng long. Vào thời điểm đó, mẫu vật được tạm thời phân loại thuộc về Hesperosuchus agilis - một loài nhỏ, họ hàng gần của cá sấu và cá sấu mõm ngắn.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các chuyên gia cho thấy, hóa thạch thuộc về con vật có mõm ngắn bất thường và hộp sọ dày. Những đặc điểm này đã giúp các chuyên gia xác định đây là loài hoàn toàn mới mặc dù chúng cùng thời điểm và địa điểm với loài Hesperosuchus agilis.

Hóa thạch của loài cá sấu mõm ngắn mới xác định được đặt tên là Eosphorosuchus lacrimosa. Nó được tìm thấy trong một tầng địa chất thuộc kỷ Tam Điệp muộn (237 triệu đến 201 triệu năm trước). Hộp sọ của con vật, xương của một trong hai chân sau, một đốt sống và 3 vảy cá sấu được bảo quản khá tốt. Sinh vật này có kích thước tương đương một con chó lớn.

hoa-1.png
Loài cá sấu Eosphorosuchus lacrimosa (trái ảnh) bị con Hesperosuchus agilis (phải ảnh) cắn gần xác con vật Coelophysis tại vùng đất ngày nay là Ghost Ranch, New Mexico. Ảnh: Julio Lacerda.

"Nó nằm trong tầng hầm của Bảo tàng Peabody tại Đại học Yale suốt 75 năm. Mọi người thỉnh thoảng đến thăm và ngắm nhìn nó nhưng chưa bao giờ biết nó là loài nào", nhóm nghiên cứu cho hay.

Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia đã kiểm tra chi tiết hóa thạch của Eosphorosuchus lacrimosa và so sánh với một hóa thạch của Hesperosuchus agilis được tìm thấy cách đó khoảng 5m. Hai cá thể này được tìm thấy trong khu vực Ghost Ranch, sống cùng thời điểm, chết và bị chôn vùi trong một sự kiện duy nhất, có thể là trận lũ lụt.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng Eosphorosuchus lacrimosa có mõm ngắn hơn nhiều so với Hesperosuchus agilis. Eosphorosuchus lacrimosa cũng có xương sau hốc mắt lớn hơn, hình tam giác - một xương trong hộp sọ - và các đặc điểm tương tự ở hàm dưới có thể giúp nó có các cơ mạnh mẽ để tung ra cú cắn uy lực. Tất cả những đặc điểm đó cho thấy cá sấu Eosphorosuchus lacrimosa có lực cắn rất mạnh.

Vì hóa thạch Eosphorosuchus lacrimosa và Hesperosuchus agilis được tìm thấy gần nhau nên nhóm nghiên cứu nghi ngờ chúng chiếm giữ các vị trí sinh thái khác nhau. Ví dụ, cá sấu có mõm ngắn hơn có thể ăn những con mồi lớn hơn, kém nhanh nhẹn hơn so với các loài có mõm dài hơn.

