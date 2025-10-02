Hà Nội

Xã hội

Hơn 28 nghìn 'thần cồn' bị cảnh sát giao thông Bắc Ninh xử lý

Từ đầu năm đến nay, CSGT Bắc Ninh phát hiện, lập biên bản gần 95 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, trong đó hơn 28 nghìn “thần cồn”.

Khánh Hoài

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt anh N.M.P (sinh năm 1997, trú tại phường Đồng Nguyên) 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 thời hạn 23 tháng do điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

cats-2642.jpg
CSGT Bắc Ninh tuần tra đêm xử lý nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh Bắc Ninh phát hiện, lập biên bản gần 95.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xử phạt hơn 197 tỷ đồng, trong đó có hơn 28.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để ngăn ngừa tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn, trong 8 tháng, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức 335 buổi tuyên truyền, ký cam kết với gần 222 nghìn lượt người, trong đó có 21 nghìn công nhân tại các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ký cam kết với 38 tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và gần 5,7 nghìn lái xe; hơn 930 cơ sở kinh doanh ăn uống, giải trí.

Hàng loạt băng rôn, khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - không lái xe” được treo tại nhà hàng, quán ăn, karaoke - những điểm tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

>>> Xem thêm video: CSGT Hà Nội mở đường, kịp thời cứu người phụ nữ sốc phản vệ.

