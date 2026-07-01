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Hơn 25.000 xe máy Vespa từ 67 quốc gia đổ về thành Rome, Ý

Số hóa - Xe

Hơn 25.000 xe máy Vespa từ 67 quốc gia đổ về thành Rome, Ý

Lễ kỷ niệm 80 năm Vespa quy tụ cộng đồng Vespis toàn cầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu và cuộc đại diễu hành chưa từng có tại thủ đô Rome, Ý.

Tâm Võ
Không khí Đại lễ kỷ niệm 80 năm Vespa – biểu tượng bất hủ của nước Ý – đang diễn ra sôi động trên khắp thành phố Rome, với tâm điểm là Vespa Village (Thị trấn Vespa) tại khu phức hợp Foro Italico. Cộng đồng yêu Vespa (Vespisti) từ khắp nơi trên thế giới đã cùng hội tụ và tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu, tranh tài và đặc biệt là cuộc đại diễu hành lớn nhất trong lịch sử.
Không khí Đại lễ kỷ niệm 80 năm Vespa – biểu tượng bất hủ của nước Ý – đang diễn ra sôi động trên khắp thành phố Rome, với tâm điểm là Vespa Village (Thị trấn Vespa) tại khu phức hợp Foro Italico. Cộng đồng yêu Vespa (Vespisti) từ khắp nơi trên thế giới đã cùng hội tụ và tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu, tranh tài và đặc biệt là cuộc đại diễu hành lớn nhất trong lịch sử.
Một khung cảnh chưa từng có đã diễn ra tại trái tim nước Ý khi 25.000 chiếc Vespa từ 67 quốc gia cùng hội tụ và lăn bánh qua trung tâm thành phố Rome. Sự kiện không chỉ đánh dấu cuộc diễu hành Vespa có quy mô lớn nhất trong lịch sử mà còn là màn tôn vinh đầy cảm xúc dành cho một biểu tượng toàn cầu của phong cách, sự thanh lịch và tinh thần đổi mới.
Một khung cảnh chưa từng có đã diễn ra tại trái tim nước Ý khi 25.000 chiếc Vespa từ 67 quốc gia cùng hội tụ và lăn bánh qua trung tâm thành phố Rome. Sự kiện không chỉ đánh dấu cuộc diễu hành Vespa có quy mô lớn nhất trong lịch sử mà còn là màn tôn vinh đầy cảm xúc dành cho một biểu tượng toàn cầu của phong cách, sự thanh lịch và tinh thần đổi mới.
Từ 67 quốc gia trên thế giới, những người yêu Vespa đã cùng chính chiếc xe của mình đến Rome để tham gia hành trình kỷ niệm cột mốc 80 năm của thương hiệu. Trước đó, từ ngày 26/06, lễ hội đã chính thức khởi động với bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, thu hút hàng nghìn du khách và người hâm mộ đến tham quan tại Thị trấn Vespa thuộc khu phức hợp Foro Italico.
Từ 67 quốc gia trên thế giới, những người yêu Vespa đã cùng chính chiếc xe của mình đến Rome để tham gia hành trình kỷ niệm cột mốc 80 năm của thương hiệu. Trước đó, từ ngày 26/06, lễ hội đã chính thức khởi động với bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, thu hút hàng nghìn du khách và người hâm mộ đến tham quan tại Thị trấn Vespa thuộc khu phức hợp Foro Italico.
Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là cuộc đại diễu hành diễn ra vào sáng 27/06/2026 trong khuôn khổ "VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG". Sau nghi thức phát lệnh xuất phát của Thị trưởng thành phố Rome, ông Roberto Gualtieri, đoàn xe chính thức lăn bánh, dẫn đầu bởi các Chủ tịch Câu lạc bộ Vespa đến từ 67 quốc gia.
Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là cuộc đại diễu hành diễn ra vào sáng 27/06/2026 trong khuôn khổ "VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG". Sau nghi thức phát lệnh xuất phát của Thị trưởng thành phố Rome, ông Roberto Gualtieri, đoàn xe chính thức lăn bánh, dẫn đầu bởi các Chủ tịch Câu lạc bộ Vespa đến từ 67 quốc gia.
Khởi hành từ quần thể di tích Terme di Caracalla, đoàn xe hùng hậu lần lượt đi qua những biểu tượng nổi tiếng của Thủ đô Rome như Đấu trường Colosseum, Quảng trường Piazza Venezia, Đài tưởng niệm Altare della Patria trước khi tiếp tục hành trình dọc theo đại lộ Fori Imperiali.
Khởi hành từ quần thể di tích Terme di Caracalla, đoàn xe hùng hậu lần lượt đi qua những biểu tượng nổi tiếng của Thủ đô Rome như Đấu trường Colosseum, Quảng trường Piazza Venezia, Đài tưởng niệm Altare della Patria trước khi tiếp tục hành trình dọc theo đại lộ Fori Imperiali.
Bên cạnh cuộc đại diễu hành lịch sử, “VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG” còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, biến Vespa Village thành điểm hẹn của cộng đồng yêu Vespa trên toàn thế giới. Tại đây, người hâm mộ được hòa mình vào không gian lễ hội với các chương trình âm nhạc, triển lãm ảnh đặc sắc...
Bên cạnh cuộc đại diễu hành lịch sử, “VESPA ROMA 2026 – 80 NĂM MỘT BIỂU TƯỢNG” còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, biến Vespa Village thành điểm hẹn của cộng đồng yêu Vespa trên toàn thế giới. Tại đây, người hâm mộ được hòa mình vào không gian lễ hội với các chương trình âm nhạc, triển lãm ảnh đặc sắc...
Khu trưng bày bộ sưu tập những mẫu Vespa lịch sử quý hiếm đến từ Bảo tàng Piaggio, cùng loạt sản phẩm Vespa hiện hành đang được phân phối trên toàn cầu. Song song đó, Vespa Store cũng giới thiệu Bộ sưu tập Kỷ niệm 80 năm Vespa cùng nhiều sản phẩm và quà lưu niệm độc quyền, mang đến trải nghiệm mua sắm dành riêng cho những yêu Vespa.
Khu trưng bày bộ sưu tập những mẫu Vespa lịch sử quý hiếm đến từ Bảo tàng Piaggio, cùng loạt sản phẩm Vespa hiện hành đang được phân phối trên toàn cầu. Song song đó, Vespa Store cũng giới thiệu Bộ sưu tập Kỷ niệm 80 năm Vespa cùng nhiều sản phẩm và quà lưu niệm độc quyền, mang đến trải nghiệm mua sắm dành riêng cho những yêu Vespa.
Cộng động Vespisti sôi nổi tham gia những giải đấu mang đậm tinh thần Vespa. Nổi bật là European Vespa Rally Championship, nơi các tay lái tranh tài ở những chặng thi yêu cầu duy trì tốc độ trung bình theo quy định và điều hướng bằng RoadBook.
Cộng động Vespisti sôi nổi tham gia những giải đấu mang đậm tinh thần Vespa. Nổi bật là European Vespa Rally Championship, nơi các tay lái tranh tài ở những chặng thi yêu cầu duy trì tốc độ trung bình theo quy định và điều hướng bằng RoadBook.
Trong khi đó, Gymkhana World Championship mang đến những màn trình diễn kỹ năng ấn tượng khi các tay lái lần lượt chinh phục những bài thi kỹ thuật qua hệ thống chướng ngại vật nhằm kiểm tra khả năng điều khiển, sự cân bằng và mức độ tập trung.
Trong khi đó, Gymkhana World Championship mang đến những màn trình diễn kỹ năng ấn tượng khi các tay lái lần lượt chinh phục những bài thi kỹ thuật qua hệ thống chướng ngại vật nhằm kiểm tra khả năng điều khiển, sự cân bằng và mức độ tập trung.
Trong suốt nhiều ngày diễn ra sự kiện, hàng nghìn chiếc Vespa liên tục xuất hiện trên các tuyến phố trung tâm Rome, biến thành phố trở thành sân khấu sống động của một biểu tượng đã đồng hành cùng nhiều thế hệ.
Trong suốt nhiều ngày diễn ra sự kiện, hàng nghìn chiếc Vespa liên tục xuất hiện trên các tuyến phố trung tâm Rome, biến thành phố trở thành sân khấu sống động của một biểu tượng đã đồng hành cùng nhiều thế hệ.
Cuộc hội ngộ lịch sử của 25.000 chiếc Vespa không chỉ đánh dấu cột mốc 80 năm của thương hiệu mà còn một lần nữa khẳng định sự gắn kết và sức hấp dẫn vượt thời gian của Vespa đối với cộng đồng yêu xe trên thế giới.
Cuộc hội ngộ lịch sử của 25.000 chiếc Vespa không chỉ đánh dấu cột mốc 80 năm của thương hiệu mà còn một lần nữa khẳng định sự gắn kết và sức hấp dẫn vượt thời gian của Vespa đối với cộng đồng yêu xe trên thế giới.
Bộ sưu tập phiên bản đặc biệt gồm Vespa Sprint 80th 125cc, Vespa Sprint 80th 180cc và Vespa GTS 80th 300cc, nổi bật với sắc sơn Verde Pastello – sự hòa quyện giữa di sản thiết kế kinh điển của Ý, vẻ tinh tế trong từng đường nét thủ công và những công nghệ hiện đại trên xe, được phân phối tại hệ thống đại lý Piaggio Việt Nam toàn quốc.
Bộ sưu tập phiên bản đặc biệt gồm Vespa Sprint 80th 125cc, Vespa Sprint 80th 180cc và Vespa GTS 80th 300cc, nổi bật với sắc sơn Verde Pastello – sự hòa quyện giữa di sản thiết kế kinh điển của Ý, vẻ tinh tế trong từng đường nét thủ công và những công nghệ hiện đại trên xe, được phân phối tại hệ thống đại lý Piaggio Việt Nam toàn quốc.
Video: 25.000 xe máy Vespa từ 67 quốc gia đổ về thành Rome, Ý.
Tâm Võ
#kỷ niệm 80 năm Vespa #cộng đồng Vespis toàn cầu #xe máy Vespa từ 67 quốc gia #Cộng đồng yêu Vespa #25.000 chiếc Vespa từ 67 quốc gia #diễu hành Vespa

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